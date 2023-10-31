İsrail’in hedef gösterdiği Şifa Hastanesi’nde 55 bin kişi var

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İsrail ordusunun, Hamas’ın “operasyonel merkezinin” altındaki tünellerde yer aldığını öne sürerek tahliye edilmesini istediği Gazze’nin en büyük hastanesi El Şifa’da hastalar ve sağlık personeli için endişe büyüyor. Yatakların tamamının hasta ve yaralılarla dolu olduğu hastanenin koridorlarına, İsrail bombardımanlarından kaçan binlerce Gazzeli sığınmış durumda. BBC’ye konuşan El Şifa’nın cerrahi şefi Dr. Marwan Abusada, yaklaşık 55 bin Filistinlinin hastanenin “her metrekaresini işgal ettiğini” söyledi. Koridorlarda hasta bakmak zorunda kaldıklarını kaydeden, anesteziden ağrı kesici ve antibiyotiklere kadar ilaç eksikliğinin durumu çok zorlaştırdığını belirten Abusada, “Her yarım saatte çok sayıda yaralı geliyor. Elimizden daha fazlası gelmiyor” diye konuştu.

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HASTANELER ATEŞ ALTINDA

Filistin Kızılayı (PRCS), Gazze’deki bir başka tıbbi kompleks olan Kudüs Hastanesi’ni tahliye etmeleri yönünde İsrail ordusundan uyarı aldıklarını, ancak tedavi gören yüzlerce hastanın çıkarılmasının imkânsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, güvenli olduğu gerekçesiyle Kudüs Hastanesi’ne 12 bin kişinin sığındığı, bunun dışında hasta ve yaralılarla birlikte yaklaşık 800 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. İsrail savaş uçakları, günlerdir olduğu gibi Kudüs ve yakınlarındaki Endonezya Hastanesi’nin çevresini hedef almayı sürdürdü. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastanelerin bulunduğu bölgelerdeki saldırıların endişe verici olduğunu belirterek “Yineliyoruz: Hastalarla dolu hastaneleri hayatlarını tehlikeye atmadan tahliye etmek imkânsızdır” açıklamasında bulundu.





TÜRK DIŞİŞLERİ: HİÇBİR İZAHI OLAMAZ

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde hizmet veren “Türk Dostluk Hastanesi’nin vurulduğunu, binanın üçüncü ve son katında hasar oluştuğunu duyurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz.” denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Yaşananların apaçık ifadesi olan şu cümle dehşet vericidir; ‘hareket eden her şey bombalanıyor.’ İnsanlık kaygı içinde.” dedi.

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İSRAİL TANKLARI GAZZE’Yİ BÖLDÜ

* SALDIRILAR SÜRÜYOR: İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki “genişletilmiş kara operasyonlarına” devam ediyor. Hamas’ın Silahlı Kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, ‘işgalci güçlerle ağır çatışmaların’ yaşandığını belirtirken İsrail ordusu gece boyunca ‘operasyonel karargahlar, gözlem noktaları ve tanksavar füze rampaları’ dahil 600 hedefin vurulduğunu açıkladı. Sivillere ise “Gazze Vadisi’nin güneyine gidin’ çağrısı yapılmaya devam ediyor.

* ULAŞIM DA KESİLİYOR: Gazze Şeridi boyunca kuzeyden güneye uzanan ana yol olan Selahaddin Yolu üzerinde İsrail tankları görüldü. Bir tankın, İsrail operasyonlarının sürdüğü kuzeye doğru ilerleyen bir araca ateş açtığı anları Filistinli bir gazeteci görüntüledi. Ordunun, Selahaddin Yolu’nu tutarak Gazze şehri etrafındaki çemberi daraltmaya hazırlandığını kaydeden askeri uzmanlar, savaşın başından bu yana beklenen büyük bir kara operasyonu yerine bölge bölge ilerleyeceği değerlendirmesi bulunuyor.

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* CAN KAYBI 8 BİNİ GEÇTİ: Gazze’deki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 8 bin 306’ya yükseldi. Bu rakamın 3 bin 457’si çocuk, 2 bin 136’sı kadın ve 480 yaşlıdan oluşuyor. En az 21 bin 48 kişi ise yaralandı. 1.050’si çocuk olmak üzere 1.950 kişi hâlâ kayıp. İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin saldırılarında ise 120 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.