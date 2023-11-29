İsrail’e dört koldan baskı! Dünya kalıcı ateşkesi bekliyor

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İsrail ve Hamas arasında önceki gece daha fazla rehine ve tutuklunun takasına bağlı olarak insani ateşkesin iki gün daha uzatılması konusunda mutabakat sağlanırken, kalıcı ateşkes için de çabalar yoğunlaşıyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra birçok uluslararası aktörden kalıcı ateşkes ihtiyacına yönelik çağrılar devam ederken ABD ve Katarlı yetkililer, İsrail’e kalıcı ateşkes için baskısını attırdı. Hamas’tan pazartesi günü rehine tutulan İsrailli askerlerin de serbest bırakılabileceği bir anlaşmanın müzakere edilebileceği yönündeki açıklama ile birlikte arabulucuların olası bir kalıcı ateşkes için zemin arayışı hızlandı.

CIA BAŞKANI DOHA’DA

Son olarak CIA Direktörü William Burns, İsrail istihbaratı Mossad’ın başı David Barnea ile görüşmek üzere Katar’a gitti. Başkent Doha’da yapılacak görüşmelerde Katar Başbakanı Muhammed el Sani’nin yanı sıra Mısırlı yetkililerin de bulunacağı belirtilirken, William Burns’ün ateşkesin uzatılması için Mossad’a baskı yapma niyetinde olduğu belirtildi. Burns’ün Hamas’ın elindeki 8 ya da 9 olduğu tahmin edilen ABD vatandaşı rehinenin “bir an önce” serbest bırakılması ve erkeklerle askerlerin de dahil edildiği daha kapsamlı ve daha uzun bir ateşkes anlaşması ihtimalini gündeme getireceği aktarıldı.

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KATAR HEYETİ DÖNMEDİ

Burns’ün Doha’daki temaslarının yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da bu hafta İsrail’de olması bekleniyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail’e dördüncü ziyaretini gerçekleştirecek olan ABD’li Bakan’ın da gündeminde Gazze’deki geçici ateşkesi daha da uzatmanın olduğu belirtildi. ABD’nin temaslarına ek olarak savaşın başından bu yana Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapan Katar, bu temaslar kapsamında İsrail’de bir heyet bulunduruyor. Geçen cumartesi günü rehine takasında çıkan pürüzleri aşmak için bu ülkeye giden Katarlı istihbarat yetkililerinin burada kaldığı belirtiliyor. Katarlı ek bir heyetin dün Tel Aviv’e gittiği bildiriliyor.

ASKERLER ETKİLİ OLABİLİR

Kalıcı ateşkes anlaşması yolunda İsrailli esir askerlerin serbest bırakılmasının önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Sivillerden farklı olarak savaş esiri durumunda olan askerlerin serbest bırakılmasının, daha kapsamlı bir ateşkes anlaşması için İsrail’in ikna edilmesini sağlayabileceği değerlendiriliyor.

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Öte yandan İsrail cephesinden kalıcı bir ateşkesle ilgili henüz olumlu sinyal gelmedi. Önceki gün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, burada tam tersi bir mesaj vererek, “Sonuna kadar devam edeceğiz” demişti. İsrail savaş kabinesi de dün savaş giderlerini karşılamak amacıyla 8 milyar dolarlık ek bütçeye onay verdi.

SERBEST BIRAKTIĞINDAN FAZLASINI TUTUKLADI

İSRAİL’İN REHİNE OYUNU

Gazze’de silahların geçici süreliğine de olsa susmasına imkân tanıyan rehine ve tutuklu takası anlaşmasında İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yaptığı baskın ve tutuklamaları sonlandırmaması dikkat çekiyor. İnsani aranın başladığı geçen cuma gününden bu yana 150 Filistinliyi serbest bırakan İsrail, aynı süre içinde Batı Şeria’da 260 Filistinliyi tutukladı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te tutukladığı Filistinlilerin sayısı ise en az 3 bin 260 oldu.