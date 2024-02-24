İsrail'e bir tepki de Blinken'dan: Hayal kırıklığına uğradık! ABD görüntüleri yayınladı, felaket uyarısında bulundu...

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 141 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı bildirildi.



İsrail'in 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 606’ya, yaralananların sayısının ise 69 bin 737’ye yükseldiği aktarıldı.



NETANYAHU'NUN PLANINA ABD'DEN TEPKİ



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arjantin ziyareti sırasında mevkidaşı Diana Mondino ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'da 300, Efrat'ta ise 694 konut inşasını onaylamayı planladıklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun “savaş sonrası Gazze” planı ve İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planı sorulan Blinken, “Savaş sonrası Gazze planını görmedim, bu yüzden ayrıntıları görene kadar fikrimi saklı tutmak istiyorum. Bununla birlikte, aylar önce ortaya koyduğumuz ve Gazze'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz bazı temel ilkelerin olduğunu biliyorsunuz, buna Gazze'nin ‘terör platformu’ olamayacağı da dahildir. İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmemesi gerekiyor. Gazze toprakları küçültülmemelidir. Dolayısıyla ortaya çıkan herhangi bir planın bu ilkelerle tutarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Başka ilkeler de var ama bunlar en önemlilerinden üçü” ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"



İsrail’in Batı Şeria’da yeni yerleşim planı açıklamasına değinen Blinken, “Yerleşimlerle ilgili raporları gördük ve duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat ABD yönetimleri, uzun süredir yeni yerleşimlerin kalıcı bir barışa ulaşma konusunda ters etkiye yol açtığı görüşünde. Ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır. Yönetimimiz yerleşimlerin genişletilmesine kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Bizim kanaatimize göre bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirmez, yalnızca zayıflatır” şeklinde konuştu.



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Netanyahu'nun planı tartışmalara neden olurken, İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyinde yüz binlerce sivilin sığındığı Refah kentini bombalamaya devam ediyor.



Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin güvenli olduğu gerekçesiyle sığındığı Refah’ta 1.5 milyon sivil zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.



İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’ne giremeyen insani yardımlar sivillere ulaşmıyor. Refah’ta hayata tutunmaya çalışan siviller temiz su, gıda ve battaniye sıkıntısı çekiyor.

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Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından Husilerin 18 Şubat’ta vurduğu Rubymar adlı İngiliz gemisinin yeni fotoğrafını paylaştı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, 18 Şubat’ta Rubymar adlı İngiliz gemisini vurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belize bandıralı İngiliz geminin yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Geminin 41 tondan fazla gübre taşıdığı kaydedilen açıklamada geminin yavaş yavaş su aldığını duyurdu. CENTCOM açıklamasında, gübrenin Kızıldeniz’e dökülmesi durumunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Gemide ciddi hasarın meydana geldiği hatırlatılan açıklamada yaklaşık 29 kilometrelik bir petrol sızıntısı kaydedilirken “Husiler, ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdikleri saldırılarla bölgesel etkileri göz ardı ederek balıkçılık sektörünü, kıyı toplumlarını ve gıda maddesi ithalatını tehdit etmekte” denildi.