İsrail’den yeni tahliye emri: Gazzeliler güneye sıkıştı

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İsrail’in Gazze’ye saldırıları artarken bölgedeki insani kriz de ağırlaşıyor. İsrail ordusu kara harekâtını Bureyc Mülteci Kampı ile yakındaki Nuseyrat ve Maghazi kamplarını hedef alacak şekilde genişletti ve Gazze Şeridi’nin orta bölümünde ikamet eden 150 bin Filistinli sivile güneye gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

REFAH’TA ‘REFAH’ KALMADI

İsrail’in tahliye kararının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nin güneyinin halihazırda yoğun bir nüfusu barındırdığı, nüfus hareketi için yer bulunmadığını vurguladı. BM, açıklamasında, İsrail kuvvetlerinin ilerlemesi nedeniyle, bölgenin en yoğun nüfuslu şehri haline gelen Refah’a son günlerde yaklaşık 100 bin sivilin geldiğini belirterek küçük bir alana çok büyük bir nüfusun sıkıştırıldığının altını çizdi. BM verilerine göre, daha önceki nüfusu 280 bin olan Refah’taki Filistinlilerin sayısı 1.2 milyonu aşmış durumda.

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OPERASYON GENİŞLİYOR

Diğer yandan Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde sürdürülen kara harekâtının da yoğunlaştığı belirtildi. İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırı şiddetini arttırmasının arkasındaki sebep olarak, kontrol sağladığı alanları genişletme isteği gösteriliyor. Zira, son bir aydır ABD medyası başta olmak üzere tüm uluslararası basın kuruluşları tarafından ABD’li yetkililere dayandırılarak paylaşılan haberlerde, Washington’ın İsrail hükümetinden, saldırılarını yeni yıla kadar tamamlamasını istediği aktarılıyordu.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 21 bin 507’ye ulaşırken 55 bin 915 kişi de yaralandı.

BM KONVOYUNA SALDIRI

İsrail askerleri, Birleşmiş Milletler’in yardım konvoyuna da saldırdı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını açıkladı. Saldırıda yaralanan olmadığı belirtilirken, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda “Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır” ifadesi kullandı.

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NEW YORK’TA SESSİZ ÇIĞLIK

ABD’nin New York kentinde binlerce Filistin destekçisi İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etmek için bir kez daha toplandı. Manhattan’ın Bryant Park’ından şehrin ikonik Times Meydanı’na kadar sessiz şekilde yürüyen göstericiler, öldürülen çocukları temsilen, kucaklarında kefenli oyuncak bebekler de taşıdı. 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail’in saldırılarında 10 binden fazla çocuk öldürüldü.