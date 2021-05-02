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Dünya
Haber Giriş: 02.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İsrail’den Türkiye’ye seyahat yasağı

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İsrail’den Türkiye’ye seyahat yasağı

Aşılamada büyük bir başarıya imza atarak sürü bağışıklığını neredeyse kazanan İsrail, aralarında Türkiye ve Hindistan’ın da olduğu yüksek riskli ilan ettiği bazı ülkelere seyahat yasağı getiriyor.

Hükümetin cuma günü aldığı karara göre, İsrail vatandaşlarının ‘kırmızı kategorideki’ yüksek riskli ülkelere girişi 3 Mayıs tarihi itibariyle yasaklanacak. Açıklanan ülkeler arasında Hindistan, COVID-19 varyantlarının yaygın olduğu Brezilya ve Güney Afrika, Etiyopya ve Ukrayna ile 3 haftalık tam kapanma sürecine giren Türkiye bulunuyor.

Yasaklar, 16 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. Aktarma uçuşu yapan ve havaalanında kalan kişiler bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Bu ülkelerden İsrail’e giriş yapacak kişiler ise aşılanmış ya da daha önce koronavirüsü atlatmış olsalar dahi iki hafta karantinada kalmak zorunda.

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