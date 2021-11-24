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İsrail'den Suriye'nin merkezine hava saldırısı: 2 ölü, 7 yaralı

#İsrail#Suriye#Hava Saldırısı
İsrailden Suriyenin merkezine hava saldırısı: 2 ölü, 7 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin orta bölgesindeki ordu mevzilerine yaptığı saldırıda 2 kişi öldü 7 kişi ise yaralandı.

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Çarşamba günü erken saatlerde İsrail savaş uçakları Suriye'nin orta bölgesindeki ordu mevzilerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki sivil öldü ve altısı asker olmak üzere yedi kişi yaralandı.

CAN KAYBI VE CİDDİ MADDİ HASAR

Devlet medyası, savaş uçakları uçarken füzelerin ateşlediğini aktardı. Saldırının can kayıplarının yanı sıra ciddi anlamda maddi hasara da neden olduğu açıklandı.

İSRAİL SALDIRI KABUL ETTİ

İsrail yıllardır Suriye'deki hedeflere yüzlerce saldırı düzenlese de operasyonları nadiren kabul ediyor. Ancak bu sefer Suriye'deki İran müttefiki milislerin üslerini hedef aldığını kabul etti.

İsrail, İran'ın kuzey sınırındaki varlığının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek saldırılarının haklı olduğunu iddia etti.

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#İsrail#Suriye#Hava Saldırısı

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