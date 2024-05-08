×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail'den Refah'taki 100’e yakın noktaya hava saldırısı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze Şeridi#Refah
İsrailden Refahtaki 100’e yakın noktaya hava saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 21:47

İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirterek, operasyona dair görüntüleri yayınladı.

Haberin Devamı

İsrail’in geçtiğimiz pazartesi günü Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayınladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak, bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi.

İsrailden Refahtaki 100’e yakın noktaya hava saldırısı

Açıklamada, çıkan çatışmalarda 30’a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusu dün insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirmişti.

İsrailden Refahtaki 100’e yakın noktaya hava saldırısı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Gazze Şeridi#Refah

BAKMADAN GEÇME!