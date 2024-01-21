İsrail’den Lübnan’ın güneyine SİHA saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

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İsrail, Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Kafra'da Lübnan askeri kontrol noktası yakınında bir araca SİHA saldırısı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Saldırının Lübnan-İsrail sınırından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta düzenlendiği ifade edilen haberlerde, saldırıda bir aracın tahrip olduğu, bir aracın da alev aldığı belirtildi.
'HİZBULLAH ÜYESİ 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI
İsrail basının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise, saldırıda Hizbullah üyesi 2 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, saldırının Bint Jbeil bölgesinde bir araca düzenlendiği ifade edildi. Haberlerde, üst düzey bir Hizbullah üyesinin saldırıdan kaçmayı başardığı ancak iki yardımcısının öldürüldüğü öne sürüldü.