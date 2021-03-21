İsrailde seçime 3 gün kala Netanyahu karşıtı protesto

Netanyahu’ya karşı dokuz aydır devam eden ve her hafta sonu yapılan protestolar, kış mevsimi sebebiyle bir süredir yapılmazken dün akşam binlerce İsrailli yaklaşan parlamento seçimi sebebiyle sokaklara döküldü.

Protestocular, 12 yıldır iktidarda bulunan Netanyahunun (71) görevden alınması konusunda çağrıda bulundu.



Başbakan Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davaları sebebiyle görevden alınması isteyen binlerce İsrailli, Balfour Caddesinde bulunan başbakanlık konutu etrafında toplandı.

İsrail, Salı günü son iki yıl içinde 4üncü parlamento seçimlerine gidecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara