Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İsrail’de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu sandıktan galip çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Seçim#Binyamin Netanyahu
İsrail’de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu sandıktan galip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 00:39

İsrail'de düzenlenen genel seçimlere dair resmi sonuçların açıklaması ile eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye kazandı.

Haberin Devamı

İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde oy sayma işlemi sona erdi. Merkez Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" ise 51 sandalye kazandı. Netanyahu, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamış oldu.

Gözden Kaçmasın

İsrail Başbakanı Lapid’den seçimi kazanan rakibi Netanyahu’ya tebrikİsrail Başbakanı Lapid’den seçimi kazanan rakibi Netanyahu’ya tebrikHaberi görüntüle

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti oldu. İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise mecliste 5 sandalye kazandı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Rusya-Ukrayna krizinde son durum... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Nükleer savaş riski söz konusuSon dakika: Rusya-Ukrayna krizinde son durum... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Nükleer savaş riski söz konusuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Seçim#Binyamin Netanyahu

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe