İsrail’de resmi seçim sonuçları açıklandı: Netanyahu sandıktan galip çıktı!

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İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından 1 Kasım’da son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde oy sayma işlemi sona erdi. Merkez Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki "Değişim Koalisyonu" ise 51 sandalye kazandı. Netanyahu, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamış oldu.

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi 32 sandalye ile birinci, Başbakan Yair Lapid'in lideri olduğu Yesh Atid 24 sandalye ile ikinci, Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi ise 12 sandalye ile mecliste üçüncü parti oldu. İsrail vatandaşı Filistinlilerin Birleşik Arap Listesi ise mecliste 5 sandalye kazandı.