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İsrail'de paniğe neden olan mesaj: En yakın birliklere teslim olun!

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#İsrail#Ordu#Seferberlik
İsrailde paniğe neden olan mesaj: En yakın birliklere teslim olun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 12:22

İsrail Savunma Kuvvetlerinin planlı bir bakım sırasında teknik bir "arıza" olarak adlandırdığı olayda, İsrail’de kısa süreli paniğe neden oldu. On binlerce İsrail yedek askeri, gerçeği öğrenince derin bir nefes aldı.

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İsrail Savunma Kuvvetleri planlı bir telekomünikasyon sistemi bakımı gerçekleştirirken bir kaza yaşandı. Ardından yapılan açıklamada, "Bu gece, çevirici sisteminde planlı bir bakım çalışması gerçekleştirilirken yanlışlıkla sistemde kayıtlı isimlere mesaj gönderilmiştir." ifadelerine yer verdi.

İsrailde paniğe neden olan mesaj: En yakın birliklere teslim olun

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Mesajda İsrail Savunma Kuvvetlerine ait yedek askerlere SEFERBERLİK durumu olduğu ve herkesin birliğine teslim olması gerektiği yönünde çağrı yapıldı. İsrail basınında çıkan haberlere göre, çağrı ardından halka acil bir durum olmadığına dair özür mesajı gönderilerek, Hannukah bayramı kutlandı.

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Benzer bir kaza 2018'de, Filistinli protestocuların Gazze sınırında vurulmasının ardından artan gerilimin ortasında, ülkenin bağımsızlık günü kutlamaları sırasında yaşanmıştı. O zamanlar binlerce İsrailli, en yakın askerlik şubesine askeri üniforma ve çantaları ile katılma talimatı almıştı.

İsrailde paniğe neden olan mesaj: En yakın birliklere teslim olun

3.7 MİLYON YEDEK ASKER VAR

643 bin aktif askeri personeli olan İsrail'in yedek sayısı ise yaklaşık 3.7 milyon. Ordunun envanterinde 595 hava aracı, 1650 tank, 7 bin 500 zırhlı ara. yer alıyor. Ülkenin donanması ise 65 parçadan oluşuyor.

İsrail'de askerlik kadınlara da erkeklere de zorunlu. Erkekler üç, kadınlar ise iki yıl askerlik yapıyor. Bu zorunluluk ülke içinde ve dışındaki tüm İsrail vatandaşları için geçerli. Tıbbi nedenlerle muaf olunabiliyor. Göçmenler ve bazı dini grupları da askerlik hizmeti dışında tutulabiliyor.

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#İsrail#Ordu#Seferberlik

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