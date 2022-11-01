İsrail'de kritik seçimlerin sonuçları belli oldu

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İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından son dört yılda beşinci kez yapılan genel seçimlerde oy sayım işlemi başladı. Sandık çıkış anketlerine göre, Likud Partisi lideri eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Dini Siyonist Parti (RZP), Birleşik Tevrat Yahudiliği (UTJ) ve Shas'tan oluşan sağ bloğunun 120 sandalyeli mecliste 62, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki bloğun ise 54 sandalye kazanması bekleniyor. Netanyahu, sağ bloğunun 62 sandalye kazanması halinde hükümeti kurabilecek.

Parti bazında Likud’un 30, Yesh Atid’in 22, Dini Siyonist Parti’nin 15, Ulusal Birlik’in 13, Shas’ın 10, Birleşik Tevrat Yahudiliği’nin 7, İsrail Evimiz’in 5, İsrail İşçi Partisi’nin 5, Birleşik Arap Listesi’nin 5, Meretz’in 4 ve Hadash-Ta'al’ın 4 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

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İsrail'de 27. Meclisi belirlemek için yapılan seçimler, çeşitli koalisyon krizleri nedeniyle son 4 yılda yapılacak beşinci seçim olma özelliğini taşıyor. Ülkedeki seçimlerde, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve ülkenin en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturmuş olan ismi Netanyahu, sağ müttefikleriyle iktidara dönmeyi amaçlıyor.

Seçimlerdeki resmi sonuçlar en fazla sekiz gün içinde açıklanacak.