İsrail'de hükümet kurma görevi bir kez daha Netanyahu'da

İsrail'de 23 Mart’ta yapılan seçimlerde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya hükümeti kurması için yetki verdi.

İsrail’de 23 Mart’ta iki yıl içinde 4’üncü kez erken genel seçime gidilmişti.

Seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

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