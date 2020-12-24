İsrail, Yunan zırhlı araç üretiminde de yer alacak

Yunanistan ile İsrail savunma işbirliğini güçlendiriyor. İsrailli SK Group ve Plasan Sasa şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Yunan ordusu için çeşitli tipte askeri araç üreten ancak 2014’te iflas edip kamulaştırılan Yunan Araç Sanayisi’nin (ELVO) özelleştirilmesi için açılan ihaleyi kazandı. ELVO’nun yüzde 79 hissesine sahip olan İsrailli konsorsiyum ilk aşamada Yunan devletine 3 milyon Euro (27.9 milyon TL) ödeme yapacak, önümüzdeki yıllarda da 90 milyon Euro’ya (838 milyon TL) ulaşan yatırımlar gerçekleştirecek. Kalan yüzde 21’lik hisse Yunan devletinde kalacak. İlk aşamada üretim için 200 kişiye istihdam sağlanacak.

SERİ ÜRETİM 2021’DE

İsrailli konsorsiyum 2021’in ilk aylarında ELVO’nun yönetimine geçecek. Konsorsiyumun hedefi, İsrail’in “Guarder” ve “SandCat” modeli askeri araçlarını ELVO’da üretmek. Selanik’teki tesislerde gelecekte hafif tip silah üretimi de planlar arasında. Geçtiğimiz günlerde de, Yunan hükümeti ile İsrailli ELBIT firması, Yunan savaş uçaklarını kullanacak pilot adaylarının İsrailli eğitmenler tarafından eğitilmelerini de içeren 1.3 milyar Euro’luk (12.1 milyar TL) projede anlaşmıştı. Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye karşıtı cephede yer almıştı.