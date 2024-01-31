İsrail yarışmadan men edilsin

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İsveç gazetesi Aftonbladet’te yayınlanan açık mektupta, Avrupa Yayın Birliği’nin “uluslararası insani hukuku yok sayan” İsrail’in katılımına izin vererek “mağdurların acılarını görmezden geldiği ve çifte standart sergilediği” belirtildi. İmzacılar arasında uluslararası alanda başarılı müzisyenler First Aid Kit ve Fever Ray’in yanı sıra, iklim aktivisti Greta Thunberg’in annesi opera sanatçısı Malena Ernman da yer alıyor. Daha önce de Finlandiya ve İzlanda’dan yaklaşık 1400 sanatçı benzer bir mektuba imza atmıştı.