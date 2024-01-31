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İsrail yarışmadan men edilsin

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#Eurovision#İsrail#Men
İsrail yarışmadan men edilsin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 07:00

Eurovision şarkı yarışmasına bu sene ev sahipliği yapacak İsveç’te binden fazla müzisyen, İsrail’in “Gazze’deki acımasız savaşı” nedeniyle bu yılki şarkı yarışmasından çıkarılması çağrısında bulunan bir mektuba imza attı.

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İsveç gazetesi Aftonbladet’te yayınlanan açık mektupta, Avrupa Yayın Birliği’nin “uluslararası insani hukuku yok sayan” İsrail’in katılımına izin vererek “mağdurların acılarını görmezden geldiği ve çifte standart sergilediği” belirtildi. İmzacılar arasında uluslararası alanda başarılı müzisyenler First Aid Kit ve Fever Ray’in yanı sıra, iklim aktivisti Greta Thunberg’in annesi opera sanatçısı Malena Ernman da yer alıyor. Daha önce de Finlandiya ve İzlanda’dan yaklaşık 1400 sanatçı benzer bir mektuba imza atmıştı.

 

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#Eurovision#İsrail#Men

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