İsrail üçüncü doza başladı

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, “Bu karar hemen yürürlüğe girecek. İki doz Pfizer/BioNTech aşısı olup bağışıklığı zayıf olanlar üçüncü doz aşı olacak” dedi. Halkın geri kalanının üçüncü doz aşı olup olmayacağıyla ilgili Bakan Horowitz, “Bu konu üzerine çalışıyoruz, henüz net bir karara varmadık” diye konuştu. Aralık ayı itibarıyla aşı uygulayarak 9.3 milyonluk nüfusunun yüzde 57’sini tamamen aşılayan İsrail’de, geçen ay ilk olarak kısıtlamalar gevşetilmiş, son haftalarda vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeniden kısıtlamaya gidilmişti. Delta varyantı sonrası, ülkede tek haneli vaka sayısı, günlük 450’lere kadar çıktı. Hastanede tedavi gören kritik durumdaki 46 hastadan yarısının iki doz aşılı olduğu belirtiliyor.

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