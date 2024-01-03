İsrail ‘Soykırım’ davasına çıkacak! Adalet Divanı’nda Gazze savunması yapacak

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Gazze Savaşı’nın başından bu yana dünyada yaşanan felakete karşı sesini en çok yükselten ülkelerden biri olan Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) İsrail’e karşı soykırım davası açtı. İsrail, dün Güney Afrika’nın 29 Aralık’ta açtığı davada kendini savunmayı kabul ettiğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, soykırım suçlamasının “iftira” olduğunu iddia ederek “Kan iftirası anlamına gelen saçma sapan davaya katılacağız ve iddiaları çürüteceğiz” dedi. İşte 4 soruda dava ve sürece dair detaylar:

1. DAVA DİLEKÇESİNDE NE VAR?

Güney Afrika yönetimi, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’na teslim ettiği dava dilekçesinde İsrail’in Gazze’deki savaşta BM Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini iddia etti. Dilekçede İsrail’in “Gazze’deki Filistinlileri bir ırksal grup olarak yok etme niyetine sahip olduğu” vurgulanıyor. Mahkemeye sunulan 84 sayfalık dilekçede İsrail ordusunun çocuk ve kadın ayırt etmeden yaptığı saldırılara, yoğun nüfuslu bölgelerde beyaz fosfor kullanmasına, sağlık tesislerini hedef alarak yaralıların tedavi almasını engellemesine yer veriliyor.

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2. İSRAİL’İN SAVUNMASI NE?

Güney Afrika’yı “Hamas ile işbirliği yapmakla” suçlayan İsrail, iddiaların fiili ve hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu öne sürüyor. Davayı boykot etmeyeceğini duyuran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, duruşmaya katılma kararının Başbakan Netanyahu ve orduyla yapılan istişarelerin ardından alındığını belirtti. İsrail savunmasını “uluslarası arenada Gazze’de soykırım yapıldığına dair bir tartışma olmadığı” iddiası üzerinden kuracak. Uluslararası hukuk uzmanları davanın, İsrail aleyhine kamuoyu algısını güçlendirebileceğini belirtiyor.

3. SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Güney Afrika başvurusunda duruşmanın gelecek hafta yapılmasını talep etse de henüz bir tarih açıklanmış değil. UAD ilk olarak “duruşma boyunca İsrail’in Gazze’deki askeri eylemlerinin durdurulması talebini” ele alacak. Daha sonra soykırım suçu işlediğine dair yeterli kanıtlara ulaşılması durumunda ise uzun yargılama süreci başlayacak. BM sözleşmesine göre soykırımın kanıtlanması için bir nüfus grubunun sistematik ve açık bir niyetle öldürüldüğüne dair somut delillere ulaşılması gerekiyor.