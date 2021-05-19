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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.05.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor! Bir gazeteci öldü, AA kameramanı yaralandı

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İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor! Bir gazeteci öldü, AA kameramanı yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yerel radyoda çalışan bir gazeteci hayatını kaybetti, saldırılarda can kaybı 221'e yükseldi. Saldırıda AA kameramanı Muhammed Dahlan da yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombaladı. Saldırıda Kudüs'ün sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi.

Ebu Hüseyin adlı gazetecinin ölmesiyle Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi.

İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor Bir gazeteci öldü, AA kameramanı yaralandı
Savaş uçakları ayrıca Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan bir evi bombaladı, saldırının etkisiyle çevre bölgelerdeki yerleşimlerde büyük hasar meydana geldi.

 

 AA KAMERAMANI YARALANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan da büyük bir tehlike atlatarak yaralandı.

İsrail sivillere saldırmaya devam ediyor Bir gazeteci öldü, AA kameramanı yaralandı

 

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