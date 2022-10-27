İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan ilk açıklama: Ekibime talimatı verdim

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 15:24
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İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz, bugün gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Gantz görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada "Mutabık kalındığı üzere çalışmaların artırılması için ekibime talimatı verdim" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyarette bulunan İsrailli mevkidaşı Gantz’i, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını “merhaba asker” diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Akar ve Bakan Gantz baş başa görüşmesinin ardından, iki Bakan’ın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.GANTZ: ÇALIŞMALARIN ARTIRILMASI TALİMATINI VERDİM İsrail
Savunma Bakanı Gantz görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada "Mutabık kalındığı üzere çalışmaların artırılmasıiçin ekibime talimatı verdim"
ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin gösterdiği ev sahipliğinden dolayı teşekkür eder Gantz, “Bu, ilerdeki olumlu gelişmeler için açık bir işarettir”
dedi."İŞBİRLİĞİ ÇÖZÜMÜ KOLAYLAŞTIRACAKTIR"
Bakan Akar iseİsrail ile işbirliğinin artmasının Filistin başta olmak üzere fikir ayrılığı yaşanan konuların çözümünü kolaylaştıracağını vurguladı