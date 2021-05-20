İsrail savaş suçu işliyor

İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik ağır bombardımanı can almaya devam ederken, uluslararası insan hakları kuruluşları da sesini yükseltiyor. Merkezi İngiltere’de olan Uluslararası Af Örgütü (AI), İsrail’in Gazze Şeridi’nde sivillerin yaşadığı binaları kasten hedef alan saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail’in hava saldırılarında, çocukların ve kadınların yaşamını yitirdiğine, bazen bir ailenin tüm fertlerinin öldüğüne, Filistinli sivillerin yaşamlarının hiçe sayıldığına ve sivil yapıların yerle bir edildiğine işaret edildi. Açıklamada, saldırıların insanlığa karşı suç veya savaş suçları kapsamında soruşturulması gerektiği de vurgulandı.



UYARI YAPILMADAN SALDIRI

Af Örgütü’nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Salih Higazi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği dört ölümcül saldırıdan önce uyarı yapmadığına dair belgelerin bulunduğunu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) bu saldırıları acil soruşturmaya çağrıldığını ifade etti. Saldırıların düzenlendiği bölgede yaşayanların Uluslararası Af Örgütü’ne saldırıların yapıldığı tarihte bölgede hiçbir savaşçının veya askeri unsurun olmadığı bilgisini aktardığını ifade eden Higazi, “Sivilleri, sivil mülkleri ve altyapıyı kasten hedef alan saldırılar orantısız saldırılardır ve savaş suçudur. Filistin’deki duruma ilişkin aktif bir soruşturma yürüten UCM bu saldırıları da acilen savaş suçu olarak soruşturmalıdır” dedi. Salih Higazi, bu suçların cezasız kalmasının, daha önce de İsrail’in Gazze’ye yönelik belgelenen hukuksuz saldırılarının ve sivil katliamlarının artmasından başka bir şeye hizmet etmediğini söyledi.



FİLİSTİN’DEN DE ÇAĞRI

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) Filistin toprakları ve Gazze’deki “savaş suçlarını, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini, sivillere, okullara ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını soruşturmaya başlaması” çağrısı yaptı. Mansur, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 61’i çocuk, 36’sı kadın 213 Filistinlinin öldüğünü ve 7 bin binanın zarar gördüğünü söyledi.



BOMBALARDAN ÖNCE TAHLİYE İÇİN 5 DAKİKA

Gazze’ye İsrail bombardımanı dün de sürdü. AP’nin haberine göre 40 üyeli al Astal ailesine Han Yunus’ta ev sahipliği yapan bir konut hava saldırısında yıkıldı. Bölge sakinleri, bir uyarı füzesinin hava saldırısından sadece 5 dakika önce konuta isabet ettiğini ve bombardımandan hemen önce herkesin binadan çıktığını kaydetti. Üniversite profesörü olan Ahmed al Astal, “Yıkıcı bombardıman geldiğinde, soluksuz sokağa çıktık. Yıkımdan başka bir şey bırakmadılar. Çocukların çığlıkları sokağı dolduruyor. Bize yardım edecek kimse yok. Allah’tan yardım diliyoruz” dedi.



‘SENDEN BAŞKA KİMSEM KALMADI’

Gazze Şeridi’nde bayram ziyaretine giden ailesini bombalı saldırıda kaybeden gözü yaşlı Mohammad al-Hadidi (37) evden sağ çıkan tek insan olan 5 aylık oğlu Ömer’e, “Senden başka kimsem kalmadı” diyerek sarıldı. AFP’ye konuşan Hadidi, “Çocuklar bayramlıklarını giyip amcalarını ziyarete gitti. Akşam da orada kaldı” diye anlattı. Kurtarma ekipleri geçen cumartesi oğulları Suhayb (13), Yahya (11), Abderrahman (8) ve Osama (6) ile eşi Maha Abu Hattab’ın (36) cansız bedenlerini enkazdan çıkarmıştı. Hadidi, “Allah’a kavuşmak için gittiler. Biz de burada uzun kalmak istemiyoruz” diye ağıt yaktı.







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