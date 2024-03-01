İsrail savaş suçlarında yeni bir sayfa daha açtı: Gazze’de yardım sırasında katliam

Haberin Devamı

Gazze Şeridi’nde yüz binlerce Filistinli açlık tehlikesiyle mücadele ederken, hastanelerde çocuklar yetersiz beslenme sebebiyle yaşamını yitirirken dün İsrail askerleri yeni bir katliam daha gerçekleştirdi. Gazze kenti yakınında bulunan el-Raşid Caddesi üzerinde yiyecek dağıtan konvoyu bekleyen Filistinli sivillere ateş açan İsrail kuvvetleri en az 107 kişiyi öldürdü, 760 kişiyi de yaraladı.

BÜYÜK ÇARESİZLİK

Yaralıların kaldırıldığı Kamal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hussam Ebu Safia, yaralıların durumunun kritik olduğunu ve acil cerrahi müdahale gerektirdiğinin altını çizerken “Ameliyathanemiz bile yok. Çaresizce sadece ilk yardım yapabiliyoruz” diye konuştu. Ölen ve yaralananların bir kısmı eşek arabalarıyla taşınmak zorunda kalırken, bir kısmı da saatlerce yerde kaldı. Filistin Kızılayı Sözcüsü Raed al-Nims de aylardır bombardıman ve açlık altında olduklarını ifade ederken İsrail ordusunun yardım TIR’larını savaş silahı olarak kullandığını aktardı.

Haberin Devamı

KORKUP ATEŞ AÇTILAR

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, yardım bekleyen kalabalığın üzerine ölüm yağdırdı. Topçu bombardımanı ve ateşli silahların kullanıldığına dair iddialar hastane yetkilileri tarafından doğrulanırken İsrail medyasına konuşan ordu yetkilileri, kalabalığın bazı üyelerinin yardım dağıtımını denetlemekle görevli İsrail güçlerine tehlikeli bir şekilde yaklaşmaları üzerine askerlerin ateş açtığını söyledi. AFP’ye konuşan kaynaklar da yaklaşık 30 yardım tırının bölgede bulunan İsrail tanklarına yakın bir noktada durduğunu, binlerce Filistinlinin yardımlara ulaşmak için koşarken kalabalığa tanklarla ateş açıldığını dile getirdi. Bazı yerel kaynaklar tankların ölü ve yaralıların üzerinden geçtiğini de öne sürdü. İsrail ordusu olayın soruşturulduğunu açıklarken akla savaşın başında verilen yüksek yetkiler geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Tüm kısıtlamaları kaldırdım, taarruza geçiyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Haberin Devamı

BİLEREK VURDULAR

Gazze hükümeti, İsrail’in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının ‘kasıtlı ve planlı’ olduğunu açıkladı. “İşgal ordusu, hedef alınan kalabalığın, bölgeye insani yardım almak için geldiğini biliyordu, ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü” denildi. Hamas ise İsrail’i, ‘savaş suçları tarihinde bile benzeri görülmemiş iğrenç bir katliam’ yapmakla suçlarken yürütülen ‘rehine’ müzakerelerinin sonlandırılabileceğini duyurdu.

Haberin Devamı

İsrail kuvvetlerinin, Gazze’de gıda yardımı bekleyen yüzlerce kişilik kalabalığa ateş açması sonucu en az 107 Filistinli öldü, 760 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, ölümlerin büyük çoğunluğunun izdihamdan kaynaklandığını iddia etti.

DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Türk Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınayarak, ‘İsrail’in işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklediğini’ bildirdi.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve BM yetkilileri de saldırıyı kınayan açıklamalar yayınladı. Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlıkları da sivil ve silahsız Filistinlileri insanlık dışı bir şekilde hedef alınmasını kınadıklarını açıkladı.

BIDEN: ‘İKİ FARKLI BAKIŞ AÇISI VAR İNCELİYORUZ’

ABD Başkanı Joe Biden da Hamas ve İsrail tarafından iki farklı iddia olduğunu, konuyu incelediklerini söyledi. Ayrıca daha önce pazartesi günü ateşkes olabilir açıklamasını da güncelleyerek “Muhtemelen bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim” dedi. Öte yandan İsrail Ordusu, askerlerinin yardım bekleyen kalabalığa açtığı ateşte 10’dan fazla Filistinlinin ölmediğini savundu. Kendini aklamak için drone görüntüsü paylaşarak kendi senaryosuna ikna etmeye çalıştı.

Haberin Devamı

BEBEKLER AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Saldırının hemen öncesinde gelen bir haber ise bölgedeki açlığın ne seviyede olduğunu ortaya koydu. Kamal Advan Hastanesi yetkilileri, önceki gün yedi çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler’e bağlı Filistin’e yardım ajansı UNRWA, X üzerinden yaptığı duyuruda Gazze’de çocukların susuzluk ve yetersiz beslenmeden öldüğü yönündeki raporların ‘korkunç’ olduğunu belirtti. Açıklamada yedi çocuğun daha kritik durumda olduğu ifade edildi. Öte yandan 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’nde çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere öldürülen Filistinlilerin sayısının 30 bini aştığı bildirildi.