İsrail şarkıyı değiştirecek

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Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) daha önce İsrail’i yarışmada temsil edecek 20 yaşındaki Rus-İsrailli şarkıcı Eden Golan’ın şarkısının siyasi olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilebileceğini açıklamıştı. Öte yandan birçok ülke ve sanatçı İsrail’in yarışmadan men edilmesi gerektiğini savunuyor. İzlandalı müzisyenler ve Finlandiyalı müzik sektörü çalışanları, Rusya örneğini hatırlatarak, Gazze savaşı nedeniyle İsrail’in yarışmaya alınmaması gerektiğini açıklamıştı.