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İsrail şarkıyı değiştirecek

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Eurovision#Şarkı
İsrail şarkıyı değiştirecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 07:00

İsrail, mayıs ayında İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması için hazırladığı ve sözlerinde Hamas’ın 7 Ekim saldırısına atıfların olduğu “October Rain” (Ekim Yağmuru) adlı şarkıda değişikliğe gitme kararı aldı.

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Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği (EBU) daha önce İsrail’i yarışmada temsil edecek 20 yaşındaki Rus-İsrailli şarkıcı Eden Golan’ın şarkısının siyasi olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilebileceğini açıklamıştı. Öte yandan birçok ülke ve sanatçı İsrail’in yarışmadan men edilmesi gerektiğini savunuyor. İzlandalı müzisyenler ve Finlandiyalı müzik sektörü çalışanları, Rusya örneğini hatırlatarak, Gazze savaşı nedeniyle İsrail’in yarışmaya alınmaması gerektiğini açıklamıştı.

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#İsrail#Eurovision#Şarkı

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