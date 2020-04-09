İsrail salgında oldubittiye kalkıyor

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat arasındaki telefon görüşmesinden sonra yapılan açıklamada, “İsrail, koronavirüsle mücadelede küresel boyuttaki olağanüstü hali, yerleşim birimlerini genişletmek, özellikle Doğu Kudüs ve çevresinde ‘fiili’ bir durumu dayatmak için kullanıyor” ifadesine yer verildi. Açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarının ilhak planını uygulamaya kalkmasının dünyanın tüm enerjisini salgınla mücadeleye vermesi gerektiği bir zamanda ‘ortalığı karıştırma’ anlamına geleceği belirtildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazartesi günü, ülkede kurulması beklenen “birlik hükümeti” müzakereleri çerçevesinde Ürdün Vadisi ve Batı Şeria’nın temmuz ayında ilhakı konusunda anlaşmıştı.