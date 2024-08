İsrail saldırısında bacağını kaybeden gazeteci CNN Türk’e konuştu: Adalete inanmıyorum

Haberin Devamı

İsrail’in 13 Ekim’de Lübnan sınırındaki gazetecilere yönelik saldırısında gazeteci İssam Abdallah hayatını kaybetmiş, aralarında AFP muhabiri Christina Assi’nin de bulunduğu 6 gazeteci yaralanmıştı. Saldırı nedeniyle bir bacağını kaybeden Assi, görevini yaparken yaralanan ve yaşamını yitiren gazeteciler anısına Paris’te Olimpiyat meşalesi taşıdı.

CNN Türk’ten Serdar Korucu’ya konuşan AFP muhabiri Christina Assi, “Birleşmiş Milletler’in sınır hattındaki devriyeyle ilgili haber yapıyorduk. Sakin bir gündü. Hiçbir gerginlik yoktu. Sonrasında hayatımızın değiştiği saniyeleri yaşadık” dedi. Assi, saldırı anını “İlk başta gerçekten ne olduğunu anlayamadık. Yerdeydim. Bacaklarımda his kaybı yaşadım. Gerçekten ne olduğunu bilmiyordum. Yardım için çığlık atarken, meslektaşım Dylan Collins bana yardım etmek için koştu. İkinci bir saldırı oldu ve o anda herkes ortadan kayboldu” diye anlattı.

Haberin Devamı

'GÜVENDE DEĞİLDİK'

Christina Assi, saldırının öncesinde hatırladığı son şeyin annesine gönderdiği selfie olduğunu söyledi: “Hatırladığım son şey, anneme göndermek için gün batımında bir fotoğraf çektiğim ve ona iyi olduğumuzu söylemek için kendisine gönderdiğimdi. Onu güvende olduğumuz konusunda bilgilendirmek istemiştim. Ve saniyeler içinde, dakikalar sonra, her şey değişti ve artık güvende değildik.”

İkinci saldırının El Cezire’nin aracını vurduğunu söyleyen Assi, “Yakınımda alev aldı. Kendimi kurtarmak zorundaydım çünkü yanarak ölmek istemiyordum. Olay yerinden sürünerek uzaklaşmaya başladım, bacaklarımda ciddi yaralarla” dedi.

12-13 gün boyunca komada kaldıktan sonra arkadaşı İssam Abdallah’ın hayatını kaybettiğini internetten öğrendiğini söyleyen Christina Assi, o dönemi şöyle anlattı: “Şok oldum. İlk başta inanamadım. Bu kez Arapça olarak internette arama yaptım ve onun cenazesinin videosunu gördüm. Çok korkunç bir andı. Sinir krizi geçirdim, ağlamaya başladım, o zaman sesim de çıkmadığı için öfkemi ve hayal kırıklığımı bile tam olarak ifade edemiyordum. Sosyal medyada dolaşan tüm videoları ve resimleri gördüm. Başımıza gelenleri hak etmediğimiz için içimde çok fazla öfke ve hayal kırıklığı var. Biz sadece işimizi yapıyorduk. Uluslararası hukuka göre korunmamız gerekirdi.”

Haberin Devamı

Basın ekibi olarak tüm tedbirleri aldıklarını, İsrail’in kendilerini insansız hava araçlarıyla da izlediğini belirten Assi, “Hizbullah yoktu. Hamas yoktu. Biz sadece bir grup gazeteciydik, hepimiz kameralarımızı tripodlarımızda tutuyor ve işimizi yapıyorduk. Kim olduğumuzu biliyorlardı. Buna rağmen bir bile değil tam iki kez saldırıya uğradık” dedi.

Gazeteci Christina Assi, saldırının üstünden aylar geçmiş olmasına rağmen İsrail yönetiminden kendilerine açıklama yapılmadığını belirtti ve “Farklı medya kuruluşları, İnsan Hakları İzleme Örgütü ya da Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar tarafından yürütülen tüm soruşturmalar bunun hedefli bir saldırı olduğunu gösterdi. Şimdilik tek bildiğimiz bu. Bu bir hata değildi. Ve bağlı olduğum ajans AFP de, diğer tüm medya kuruluşları gibi, bizim için adaletin sağlanması amacıyla çalışıyor” dedi. Assi, “Ben şahsen, şu anda adalete inanmıyorum. Bir Lübnanlı olarak yaşananların sonucunda adaletin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama umut olduğuna inanıyor muyum? Evet, umut var” diye konuştu.

Haberin Devamı

'HAYATIMDA HER ŞEY DEĞİŞTİ'

Assi, Paris’te Olimpiyat meşalesini taşımasıyla ilgili olaraksa “Gerçekten olağanüstü bir deneyimdi. Başımıza gelenleri ve Filistin’de meslektaşlarımızın neler yaşadığını göstermek için bir fırsattı bu. Mesajımızı dünyaya aktarmayı başardığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hayatımda her şey değişti. Artık aynı kişi değilim. Fiziksel olarak değil sadece. Zihinsel olarak da her şey değişti. İyileşmem tamamlandığında eski Christina ile tekrar bağlantı kurabileceğim. Ama şu an, o kişiden çok kopuk hissediyorum” diyen Christina Assi, “Son on aydır tanık olduğumuz şey, dünya genelinde bir cezasızlık kültürü. Yani, işlenen tüm savaş suçlarını görüyoruz ancak kimse bununla ilgili bir şey yapmadı, üstlenmedi ve kimse sorumlu tutulmadı. En azından şimdilik durum böyle. Umarım cezasızlığın bittiğini görürüz” dedi.