İsrail polisi muhabiri tartaklayarak gözaltına aldı

İsrail polisinin Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı muhabiri Givara el-Budeyri'yi gözaltına aldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde İsrailli kadın polislerin muhabiri önce tartakladığı, saha sonra gözaltına alındığı görüldü.

Polis muhabire silah doğrulturken yaşanan arbede Al Jazeera ekibi tarafından kayıt altına alındı.

Daha sonra Al Jazeera'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İşgal makamları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilik görevini ifa ettiği sırada gözaltına aldığı muhabirimiz Givara el-Budeyri'yi birkaç saat sonra serbest bıraktı."

Açıklamada, İsrail makamlarının Budeyri'nin 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasaklama kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Budeyri'nin, "Gözaltına alınmam, tüm gazetecileri doğrudan hedef almaktadır. İşgal askerleri, kimliğimi getirmem için bana mühlet vermedi. Beni tekmelemeye, itmeye ve kelepçelemeye başladılar. İşgal askerleri, gözaltı merkezinde bana bir gazeteci gibi değil de bir suçlu gibi davrandı." değerlendirmeleri yer almıştı

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