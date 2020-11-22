İsrail ordusu savaş uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusu Pazar gecesi geç saatlerde başlattığı hava saldırısında Gazze Şeridi’nde birden fazla yeri savaş uçakları ve helikopterlerle bombaladı. Filistin tarafından bombalama sonrasında ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapılmadı. İsrail ordusu sosyal medyadan yaptığı açıklamada Gazze’den İsrail’e ateş açıldığını ve kendilerinin karşılık verdiğini ifade etti.





