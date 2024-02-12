İsrail ordusu: ‘BM merkezi altında Hamas karargâhı bulduk’

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İsrail ordusu Hamas karargâhına Gazze kentindeki Rimal mahallesinde BM’ye ait bir okulun altına inşa edilmiş tünele ulaşıldığını belirtirken, UNRWA söz konusu tünel ve karargâhla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı. Times of Israel gazetesi muhabirlerine tüneli ve Hamas karargâhı olduğu iddia edilen bölümleri gezdiren İsrail ordusu, başlangıçta buranın varlığından haberdar olmadıklarını ve yakalanan Hamas üyelerinin sorgulamalarından elde edilen bilgilerle tünele ulaşmayı başardıklarını kaydetti. İsrail ordusu, endüstriyel bataryalar, bilgisayar sunucuları, toplantı salonu, silahlar ve yaşam alanları bulunan yerin Hamas tarafından veri merkezi olarak kullanıldığını iddia ediyor.

‘HABERİMİZ YOK’

Öte yandan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA binasının altında Hamas tüneli olduğuna yönelik iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. X hesabından açıklama yapan Lazzarini, “İsrail yetkililerinin iddia edilen tünel hakkında UNRWA’yı resmi olarak bilgilendirmediğini” belirterek, UNRWA personelinin İsrail’in saldırıları ve zorunlu tahliye emirleri nedeniyle binanın tahliye edildiği 12 Ekim 2023 tarihinden bu yana kullanılmadığını ve herhangi bir faaliyetten haberdar olmadıklarını vurguladı. Lazzarini, İsrail saldırılarının başlamasından önce rutin olarak 3 ayda bir tesislerin denetlendiğini ve son denetlemenin Eylül 2023’te yapıldığını kaydederken, konuyla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini belirtti.

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Bilgi notu: İsrail geçen ay da 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim’deki Hamas saldırılarında doğrudan yer aldığı iddasında bulunmuş, bunun üzerine aralarında ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin de bulunduğu çok sayıda ülke kuruma yardımlarını dondurmuştu.

6 YAŞINDAKİ HİND’DEN KÖTÜ HABER... TELEFONLA YARDIM İSTEMİŞTİ

Gazze’de, yaklaşık iki hafta önce sağlık görevlilerinden telefonda yardım istedikten sonra bir daha haber alınamayan altı yaşındaki Hind Rajab’ın cenazesine ulaşıldı. Küçük kızın cansız bedeni, ailesi ve onu kurtarmaya giden sağlık görevlileriyle beraber, Gazze şehrinde bulundu. Akrabalarıyla beraber İsrail saldırılarından kaçmaya çalışan Hind’den, 29 Ocak’tan bu yana haber alınamamıştı.

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‘LÜTFEN BENİ ALIN’

Altı yaşındaki Hind Rajab, teyzesi, amcası ve üç kuzeniyle birlikte otomobille şehirden kaçarken İsrail tanklarının ateşi altında kaldı. Ailenin akrabaları durumu Filistin Kızılayı’na haber verdi. Acil durum operatörleri önce Hind’in 15 yaşındaki ablası Layan’a telefonla ulaştı. Ancak bu konuşma silah sesleriyle kesildi. Operatör tekrar aradığında bu kez telefona küçük Hind çıktı ve hat kesilmeden önce sadece “Beni lütfen buradan alın” diyebildi. Hind ile operatör arasındaki son konuşmayı dünyayla paylaşan Kızılay, küçük kızı aramaya başladı. Sağlık görevlileri, konuşmadan 13 gün sonra, 10 Şubat’ta aracın saldırıya uğradığı yere ulaşmaya başardı. Hind ve ailesinin seyahat ettiği otomobil parçalanmış ve delik deşik olmuş halde bulundu. Birkaç metre ötede ise Hind’i getirmek için gönderilen ambulansa tamamen yanmış halde ulaşıldı. Ambulanstaki iki sağlık görevlisinin de İsrail ateşiyle hayatını kaybettiği belirlendi.