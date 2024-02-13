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İsrail, Nasır Hastanesi’nin boşaltılmasını istedi

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#İsrail Ordusu#Gazze Şeridi#Nasır Hastanesi
İsrail, Nasır Hastanesi’nin boşaltılmasını istedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 20:33

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde binlerce kişinin sığındığı Nasır Hastanesi’nin boşaltılmasını istedi. İsrail ordusu, daha önce Nasır Hastanesi’nin yakınındaki bir okulu hedef almıştı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 130 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus’ta binlerce kişinin sığındığı Nasır Hastanesi’ni kuşatarak boşaltılmasını istedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, “Uluslararası kuruluşları, Nasır Tıp Kompleksini korumak ve sağlık görevlileri, yaralılar ve hastaların karşı karşıya kaldığı sağlık ve insani felaketi önlemek için derhal çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, daha önce Nasır Hastanesi’nin yakınındaki bir okulu hedef almıştı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yerinden edilmiş insanlar ayrılırken vuruluyor, öldürülüyor ya da yaralanıyor. Nasır Tıp Kompleksi yönetimi, büyük tehlike nedeniyle ölüleri morga nakledemiyor" denildi.

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#İsrail Ordusu#Gazze Şeridi#Nasır Hastanesi

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