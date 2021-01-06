Ä°srail Moderna aÅŸÄ±sÄ±na onay verdi

DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± yoÄŸun bir aÅŸÄ± kampanyasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°srail'de, BioNTech-Pfizer aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'li biyoteknoloji ÅŸirketi Moderna tarafÄ±ndan Ã¼retilen aÅŸÄ±ya da onay verildi.Â

Ä°srail SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Moderna ile 6 milyon doz aÅŸÄ± iÃ§in anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ilk sevkiyatÄ±n ocak ayÄ± iÃ§inde olacaÄŸÄ± kaydedildi. Ã–te yandan,Â Moderna da, BioNTech-Pfizer aÅŸÄ±sÄ± gibi mRNA teknolojisi ile geliÅŸtirildi.

Ä°srail'in onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sadece,Â Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) ve Kanada'da ruhsat alan Moderna aÅŸÄ±sÄ±na bÃ¶ylece ilk kez Kuzey Amerika dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã¼lkede ruhsat verildi.

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AVRUPA Ä°LAÃ‡ DAÄ°RESÄ° KARARI ERTELEMÄ°ÅžTÄ°Â

Avrupa Ä°laÃ§ Dairesi (EMA) ise Moderna aÅŸÄ±sÄ± ile ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunmak Ã¼zere bugÃ¼n toplanacak. EMA tarafÄ±ndan iki gÃ¼n Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, konuyla ilgili toplantÄ±da kararÄ±n verilmesinin Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne ertelendiÄŸi belirtilmiÅŸti.