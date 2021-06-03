İsrail ile sağlıklı ilişki için 5 şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey’le görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında, kendisine yöneltilen “İsrail’de hükümet kurma çalışmaları ve yeni kurulacak hükümetten beklentilere ilişkin” soruyu yanıtladı. Hükümet kurma işinin İsrail’in iç işi olduğunu belirten Çavuşoğlu, İsrail’de hükümeti kimlerin kuracağı değil, kurulacak hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin önemli olduğuna dikkat çekti. “İsrail’in, hangi hükümet olursa olsun, bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım” diyen Çavuşoğlu, İsrail’le ilişkilerin rayına girebilmesi için Türkiye’nin beklentilerini dile getirdi ve beş koşulu şöyle sıraladı:

‘SALDIRILAR DURMALI’

* İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını durdurması gerekiyor.

* İki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor.

* Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor.

* İsrail özellikle son zamanlarda illegal yerleşimleri artırdı ve Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. Dün (önceki gün) ve bugün (dün) yine illegal yerleşim konusunda adım attılar. Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir açıklama yaptık. İsrail’in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor.

* Ayrıca Kudüs’ün statüsünü aşındıracak adımlardan da vazgeçmesi gerekiyor.”

FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI

İsrail’in saldırgan ve işgalci politikalarını devam ettirmesi durumunda sağlıklı bir ilişki kurmanın mümkün olmadığını yineleyen Çavuşoğlu, “İsrail, iki devletli çözüm, ki bunun parametreleri belli, barış sürecine dönerse ve Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa o zaman sadece bizimle değil, herkesle ilişkileri daha sağlıklı olur. Bazılarını saydığım beklentiler sadece Türkiye’nin beklentileri değil, bu uluslararası toplumun beklentileri. En son BM Genel Kurulu’nda da bu beklentileri sadece İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler değil, dünyanın her yerinden birçok ülke güçlü bir şekilde söyledi. O nedenle hükümeti kimin kuracağı değil, yeni hükümetin nasıl bir politika izleyeceği önemli” dedi.

FETÖ OKULU KAPATILDI

Togo Dışişleri Bakanı Dussey de ülkesinde FETÖ’ye ait okulun kapatıldığını, bu okulun gelecek yıl eğitim dönemi başladığında Maarif Vakfı bünyesinde eğitim vermeye başlayacağını söyledi. Ülkesine Türk işinsanlarının yatırım yapmasını beklediklerinin belirten Dussey, Togo’nun Ankara’da büyükelçilik de açacağını ifade etti.

ANTALYA ZİRVESİ

ÇAVUŞOĞLU, 17-20 Haziran tarihleri arasında Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde önce Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nin (GDAÜ), daha sonra da Antalya Diplomasi Forumu’nun yapılacağını söyledi. Zirve öncesi 17 Haziran’da dışişleri bakanlarının toplanacağını bildiren Çavuşoğlu, zirve sonrası Türkiye’nin dönem başkanlığını Yunanistan’a devredeceğini de hatırlattı.

DIŞİŞLERİ’NDEN YASA DIŞI YERLEŞİMLERE TEPKİ

TÜRK Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi. Gazze’de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz.”

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