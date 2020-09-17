İsrail ile anlaşmaya sert tepki; Ortadoğu yine gerildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da önceki gün törenle imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması Ortadoğu’da tepki ile karşılaştı. Filistin hükümeti anlaşmaya sert tepki gösterirken, Gazze Şeridi’nden roket atıldığı gerekçesiyle İsrail uçaklarının Hamas hedeflerini bombalamasıyla tansiyon yükseldi.

“İbrahim Mutabakatı” adı verilen anlaşmanın imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi’den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze’den İsrail tarafına 2 adet roket atıldığı, bunlardan birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıkladı. İsrail basını da, anlaşmanın imzalandığı anlarda atılan roketlerden birinin Aşdod kentine düştüğünü ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

GAZZE’YE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu dün sabah, Gazze’de Hamas’a ait 10 noktanın vurulduğunu duyurdu. Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında “patlayıcı ve savaş malzemeleri üretilen bir imalathane ve füze denemelerinin yapıldığı bir karargahın da bulunduğu Hamas’a ait 10 noktanın” savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi. Saldırının, önceki gün Gazze’den İsrail’e atılan roket nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca, bu hava operasyonu sırasında da Gazze’den İsrail’e 13 roket atıldığı, bunlardan 8’inin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin kuzey ve güneyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait noktaları vurduğunu ifade etti. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Öte yandan, İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail’e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi. Hamas ise, hava saldırılarından ötürü İsrail’i ‘askeri tansiyonun tırmanması’ konusunda uyardı.

Bu arada İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Ahmed et-Tıybi, BAE ve Bahreyn’le yapılan anlaşmaya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu’ya “öncelikle vatandaşlarının yüzde 20’si yani Arap vatandaşları ile barışı sağlaması” önerisinde bulundu. İsrail’de nüfusun yüzde 20’sinden fazlasına tekabül eden yaklaşık 2 milyon Arap yaşıyor. İsrailli Araplar, ırkçılık ve ötekileştirmeye maruz kalıyor.

FİLİSTİN: BÖLGEDE BARIŞI SAĞLAMAYACAK

Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray’da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “ABD ve İsrail işgal otoritesi, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve sürekli bir devlet kurma hakkını tanımadığı ve Filistin’deki mülteci sorunu 194 sayılı karar uyarınca çözülmediği sürece Beyaz Saray’da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak. Kimseye Filistin halkı ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü adına konuşma yetkisi vermedik ve vermeyeceğiz.” Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de, Bahreyn ile BAE yöneticilerinin İsrail’le imzaladıkları normalleşme anlaşmalarının İsrail’e barış getirmeyeceğini söyledi. Zuhri, Bahreyn ve BAE’nin İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasını, “düşmanın safını tutma, işgalciyi destekleme ve Filistin’in haklarını gasp etme” olarak nitelendirdi.

‘SUUDİ ARABİSTAN DOĞRU ZAMANDA İSRAİL’LE ANLAŞIR’

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın “doğru zamanda” İsrail’le ilişkilerini normalleştirme anlaşması yapacağına inandığını söyledi. Trump, Philadelphia’ya hareketinden önce Beyaz Saray’da basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan “İbrahim Anlaşması”ndan övgüyle bahseden Trump, 7-8 ülkenin daha Tel Aviv’le ilişkilerini normalleştireceğini kaydetti. Trump, Suudi Arabistan’ın bu ülkeler arasında olup olmadığı şeklindeki soruya, “Suudi Arabistan Kralı ile yeni görüştüm. Doğru zamanda onların da buna katılacağını (İsrail’le ilişkilerini normalleştireceğini) düşünüyorum. Bu çok önemli bir anlaşma ve diğer ülkelerin de yakın zamanda buna katılacağına inanıyorum” yanıtını verdi.