İsrail İHA’ları Ege’ye geliyor

Yunan personelin, yaklaşık 40 milyon Euro’ya kiralanan 2 adet İHA ile ilgili İsrail’deki eğitimi tamamlandı. Heron Mk2’ler 10 bin metrenin üzerinde uçabiliyor, 45 saat havada kalabiliyor. Faaliyet menzili ise yaklaşık 350 kilometre. Yunanistan’da halen, Larisa üssünde konuşlanan, eski model (1982 ve 2005) Yunan yapımı, toplam 6 adet Pegasus ile 2002’de Fransa’dan satın alınan 8 adet Sperwer tipi performansları sınırlı İHA’lar bulunuyor.

TÜRK İHA’LARINA KARŞI

Yunanistan’ın İsrail’den yeni model İHA kiralaması, Türk İHA’larının 2 yıldan beri Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında uçarak, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunması üzerine kararlaştırıldı. Yunanistan bu süreçte, Ege’de Türk İHA’larının tespiti için F-16 savaş uçaklarını havalandırmak zorunda kalırken, bu da Atina için büyük maddi külfete neden oluyor.