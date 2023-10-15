İsrail için tek kelimeyle kâbus senaryosu... Ülke basını adını koydu: Zaman daralıyor!

Haberin Devamı

İsrail-Hamas savaşı hız kesmeden devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze'yi hedef alan İsrail ordusu Hamas'ın yeryüzünden silineceğini ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını sıklıkla dile getiriyor.

Ancak New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer 'olumsuz hava koşulları' nedeniyle harekatın ertelendiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sonraki aşama geliyor' sözleri ile işaretini verdiği kara harekatının ertelenmesi ise söz konusu operasyonun risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

2014 TECRÜBESİ AKILLARDA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın İsrail saldırısına hazırlandığı biliyor. Tugayın geniş tünel ağı ile sıkça başvurduğu pusu taktiklerinin İsrail ordusunda ciddi kayıplara yol açabileceği 2014 yılında net bir şekilde görülmüştü.

Haberin Devamı

2014 yılında İsrail piyade taburları, tanksavar mayınları, keskin nişancılar ve pusular nedeniyle ağır kayıplara uğrarken, Gazze Şehri'nin kuzey mahallesindeki çatışmalarda yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Hamas'ın Gazze'nin altındaki tünelleri İsrail güçleri için büyük bir zorluk teşkil ediyor.

Uzmanlar, kara saldırısı başlatılması halinde İsrail'in ateş gücü üstünlüğünü kaybedeceği ve düşmanla yakın çatışmaya girmek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor.

Bir Hamas yetkilisinin New York Times'a yaptığı 'İsrail birliklerini Gazze'ye girer girmez gizli tüneller ile arkadan pusuya düşürmeyi planlıyoruz' açıklaması ve CNN'e konuşan İsrailli sözcünün, IDF'nin Gazze'de ancak tüm siviller tahliye edildikten sonra 'önemli askeri operasyonlara' başlayacağını söylemesi bunu kanıtlar nitelikte.

Operasyonun uzamasının ise uluslararası kamuoyunun İsrail karşıtı bir tutum alması ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

'Batının Desteklediği İsrail'in Dar Eylem Penceresi' başlıklı bir analiz yayınlayan Haaretz de tam olarak bu duruma dikkat çekiyor.

'Güneydeki katliam İsrail kamuoyunun yas tutmasına ve Gazze'de yakın zamanda insani bir felakete dönüşebilecek duruma kayıtsız kalmasına neden oldu. Ancak Filistinlilerin durumu kötüleştikçe Batı'dan gelen olağanüstü destek de azalacak' diyen İsrailli gazete Tel Aviv zamanının kısıtlı olduğuna dikkat çekti.

Haberin Devamı

ÖFKENİN ADRESİ: NETANYAHU

Muhalefet şimdilik 'suçlu aramayacağını’ açıklasa da İsrail'de öfkenin adresi Hamas'ı durduramayan Netanyahu olmaya devam ediyor.

İsrailliler Cumartesi günü Netanyahu'nun Hamas rehine krizini ele alış biçimini protesto etmek için toplandı. Protestocular, Netanyahu'yu 1.300 kişinin ölümüne yol açan Hamas saldırılarını engelleyememekle suçladı.

Netanyahu, İsrail'de yargı reformları ve yolsuzluk skandalları nedeniyle aylardır protestolarla karşı karşıya kalıyor.

Netahyahu'nun Şabat'ta halka hitap etmesi de eleştirilere neden oldu.

Başbakan Yitzhak Rabin'in 1994 yılında kaçırılan IDF askeri Nachshon Wachsman'ın başarısız kurtarma girişimini duyurmasından bu yana hiçbir İsrail başbakanı Yahudilerin dinlenme günü olan Şabat'ta ulusa hitap etmediği için bu hareket oldukça sıra dışıydı.

Haberin Devamı

Netanyahu'nun bu konuşmasında kayda değer hiçbir bilgi vermemesi ise tepkiyle karşılandı.

Times of Israel'in 'Netanyahu, ulusa çok nadir Şabat konuşması yaparak paniğe yol açtığı için eleştirildi' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;

'Başbakan Binyamin Netanyahu, Cuma gecesi, akşam geç saatlerde aniden ulusa yönelik televizyonda bir konuşma yapacağını açıklayıp ardından hiçbir acil içeriği olmayan bir konuşma yaptığı için panik yarattığı için eleştirildi.'