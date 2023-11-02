İsrail Hamas tünelleri için düğmeye bastı! Kan donduran sözler: Burası bir ölüm bölgesi olacak...

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İsrail-Hamas savaşı bugün 27. gününde de devam etti. İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, karadan sınırlı bir şekilde başlattığı operasyonda ilerleyişi de sürüyor.

BÜYÜK OPERASYON BAŞLATILDI: HAMAS TÜNELLERİ YOK EDİLİYOR

Times of Israel, bugün kara saldırısı sonrası İsrail kontrolüne giren bölgelerdeki Hamas tünellerini yok etmek için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.



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Gazete operasyon için ordu mühendislerinin görevlendirildiğini belirterek Hamas'ın tünel girişlerine kurduğu bubi tuzaklarını yok etmek için çeşitli türde robotlar ve patlayıcı cihazlar kullandığını yazdı.

"BURASI BİR ÖLÜM BÖLGESİ OLACAK"

Güney Komutanlığı'ndan kıdemli bir subay Walla'ya yaptığı açıklamada operasyonu doğrulayarak, "Alan kontrolü sonrası mühendislik operasyonu başladı. Tünellerin hepsini yıkacağız, burası bir ölüm bölgesi olacak. Bir hata yapıp kaçamayacakları bir yerde olmayı seçtiler. Hepsi bu tünellerde ölecek" dedi.

Walla, hava saldırılarında vurulanlar hariç şimdiye kadar 100'e yakın tünelin yok edildiğini yazdı.



Channel 13 de çok çarpıcı bir iddia ortaya attı ve öldürülen Hamas üyelerinin ceplerinden İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) üst düzey isimlerinin adresleri çıktığını iddia etti.

Rapora göre, IDF'li bir ismin evine baskına gelen Hamas mensupları burada tuzağa düşürüldü. Öldürülen Hamas üyelerinin üzerinden ordu karargah noktalarının haritaları ve üst düzey subayların adresleri çıktı.



İddia İsrail medyasında da sosyal medyada da dikkat çekti.



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IDF bugün Zırhlı Kolordu'nun 53'üncü taburunun komutanı Yarbay Salman Habaka'nın kuzey Gazze Şeridi'ndeki savaşta öldürüldüğünü doğruladı. Habaka, IDF'nin Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonu sırasında öldürülen en kıdemli subay.

İsrailli yarbayın ölümü ile kara saldırısı sırasında öldürülen askerlerin sayısı 18'e yükseldi. Savaşın başlangıcından bu yana 333 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.