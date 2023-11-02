Ukrayna savaşından ilham aldılar... Hamas İsrail ordusunu böyle vuruyor

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'İsrail'in 11 Eylül'ü' olarak anılan saldırıların üzerinden haftalar geçti.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Gazze'yi abluka altına alan israil binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılarını sürdürüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ise Ukrayna savaşını andıran taktikler ile İsrail güçlerini hedef alıyor.

Hamas'ın yayınladığı görüntüleri mercek altına alan İngiliz Telegraph gazetesi 'Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini pusuya düşürmek için Ukrayna savaş taktiklerini kullanıyor' başlıklı bir analiz yayınladı.

İngiliz gazete 'İnsansız hava aracından atılan bombanın tüyler ürpertici görüntüleri, Hamas'ın Ukrayna savaşında yaygın olarak kullanılan taktikleri benimsediğini gösteriyor' yorumunda bulundu.

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Hamas'ın yayınladığı son görüntülerde İHA'lardan atılan bombalar ile dinlenen İsrail askerlerine sürpriz bir saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.

Söz konusu strateji ilk kez 7 Ekim'de Hamas tarafından yıkıcı bir etki yaratacak şekilde uygulandı.

Hamas, Gazze Şeridi ile olan sınır çiti boyunca gözetleme kulelerini devre dışı bırakan patlayıcıları ilk kez uyarlanmış ticari quadcopter drone'ları kullanarak İsrail'e sürpriz saldırısını başlattı.

Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) insansız hava aracı teknolojisi uzmanı Liran Antebi, Deutsche Welle'ye Hamas'ın insansız hava araçlarının beklenmedik ve karmaşık kullanımı karşısında şaşırdığını söyledi.

İsrailli uzman 'Bu, teknolojik açıdan oldukça ilkel olsalar bile, karmaşık bir görevde daha önce kabul ettiğimizden çok daha ölümcül olabileceklerini kanıtlıyor' dedi.

Öte yandan İsrail ordusundan bir sözcü, hava ve deniz desteği sayesinde İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın savunma hattını aşmayı başardığını açıkladı.

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İsrail ordusu komutanı, "Gazze kentinin kapılarındayız" dedi. Kentte gece boyunca yoğun bombardıman ve patlamalar duyulmuştu.

Filistin Kızılayı bunlardan bazılarının El Kudüs Hastanesi'nin yakınlarını hedef aldığını açıklamıştı.

İsrailli yetkililer bu hastanenin tahliye edilmesini talep etse de içerdeki doktorlar ve Birleşmiş Milletler bunun mümkün olmadığını belirtiyor.