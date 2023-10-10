İsrail-Hamas savaşı can almaya devam ediyor... Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor! Türkiye barış için devrede

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Can kaybı her geçen dakika artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'itidal' çağrısı ve 'arabuluculuk' teklifi dikkatlerden kaçmadı.

ABD merkezli Wall Street Journal 'Erdoğan, Türkiye'nin Potansiyel Mahkum Değişimi Konusunda Müzakerelere Yardım Etmeye İstekli Olduğunu Söyledi' manşetini attı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin İsrail ve Gazze'deki çatışmalarda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu, buna İsrail hükümetinin talebi halinde potansiyel bir mahkum değişimi müzakeresinin de dahil olduğunu söyledi' ifadesine yer verildi.

Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkaran Alman Tagesschau 'Türkiye arabuluculuk yapmak istiyor' dedi.

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Bölgedeki gelişmeleri canlı bloğu üzerinden okurlarına aktaran Alman yayın organı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre Türkiye, İsrail'deki savaşta arabuluculuk rolü oynamaya hazır. İsrail'e Filistin bölgelerini bombalamayı bırakması ve Filistinlileri de sivil İsrail yerleşimlerine yönelik saldırıları durdurması yönünde çağrıda bulunuyor. Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım hazırladığını ifade ediyor. Bağımsız egemen bir Filistin devleti olmadan bölgede barış olmayacaktır.'

Yunan Kathimerini ise 'Erdoğan İsrail ve Hamas'ı 'dengelemeye' çalışıyor' manşetini attı.

Al Monitor 'İsrail-Hamas savaşı şiddetlenirken Türkiye'den Erdoğan ılımlı bir duruş sergiliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye'nin Erdoğan Gazze ihtilafında tarafsız bir duruş sergiliyor ve İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmayı teklif ediyor' ifadelerine yer verildi.

Japonya merkezli NHK 'Erdoğan, Türkiye'nin Hamas-İsrail çatışmasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi' dedi.

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Al Arabiya 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Filistinlilere İsraillilere yönelik "tacizlerine son vermelerini" ve Gazze'de çatışmalar şiddetlenirken her iki tarafın da savaş kurallarına saygı duymasını söyledi' dedi.

Handelsblatt 'Erdoğan, Hamas saldırısıyla ilgili Abbas ve Herzog'u aradı' manşetini attı.

CNN Yunanistan Erdoğan'ın 'İsrail'den Filistin topraklarına yönelik bombardımanına son vermesini, Filistinlilerden de İsrail yerleşimlerini taciz etmeyi bırakmasını istiyoruz' sözünü öne çıkardı.

Times of Israel 'Erdoğan, Herzog'u Gazze'ye toplu ceza verilmesi konusunda uyardı' dedi.

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Haberde 'Erdoğan, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin zarar veren adımların bölgedeki acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağı uyarısında bulundu. Aynı zamanda bölgede barışın derhal yeniden tesis edilmesi için de baskı yapıyor' denildi.