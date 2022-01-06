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İsrail güçleri, Batı Şeria’da 23 Filistinliyi tutukladı

#İsrail#Filistin#Batı Şeria
İsrail güçleri, Batı Şeria’da 23 Filistinliyi tutukladı

İsrail güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı operasyonlar kapsamında Batı Şeria’da 23 Filistinli tutuklandı.

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İsrail güçleri, birçok bölgede başlattığı geniş kapsamlı operasyonlarda 23 Filistinliyi tutukladı. Ramallah’ta 11, El-Halil'de 5, Tubas’ta 1, Nablus'ta ise aralarında 70 yaşında bir kişinin de bulunduğu 6 kişi, İsrail güçleri tarafından tutuklandı.

İsrail güçlerinin sık sık haklarında ‘arama kararı’ bulunan kişiler olduğu gerekçesiyle Batı Şeria’daki Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı biliniyor.

Filistin kaynaklarına göre, aralarında birçok kadın, yaklaşık 160 çocuk ve en az 6 milletvekili bulunan 4 bin 600 kişi İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

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#İsrail#Filistin#Batı Şeria

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