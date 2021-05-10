İsrail gerilimi tırmandırıyor! Namaz çıkışı sert müdahale

İŞGAL altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi ve İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Dün İsrail polisinin, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa’dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahalesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, müdahalede 10 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

RADİKALLERDEN KIŞKIRTMA

Polis, akşam da Şeyh Cerrah Mahallesi’nde zorla göç planını protesto edenleri atlı birliklerle dağıttı. “Tepe Gençliği” olarak bilinen fanatik örgüte üye bir grup Yahudi yerleşimci ise El-İseviyye Mahallesi yakınlarında Filistinlileri provoke etti. İki grup arasında arbede yaşanması üzerine İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Önceki gün Kadir Gecesi için toplanan 90 bin Filistinliye müdahale eden polis, 90 kişiyi yaralamış, 7 Mayıs’ta teravih namazı sırasında cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahalesinde ise 205 Filistinli yaralanmıştı.

Bugün gerçekleşecek “Kudüs Günü” etkinlikleri öncesinde İsrail polisi sıkı güvenlik önlemleri aldı. Kente fazladan 3 bin polis konuşlandırılırken, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya ulaşmak için otobüsleri kullanmalarına engel olundu. İsrail basını, güvenlik endişesiyle polisin etkinliği kısıtlamayı değerlendirdiğini aktardı. İsrail’de Yahudiler, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda İsrail’in Doğu Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgalini “Kudüs günü” olarak kutluyor. Etkinliklerde Şam Kapısı’ndan kentin Eski Şehir bölgesine “bayrak yürüyüşü” gerçekleştiriliyor.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bölgedeki olayları daha da tırmandırmasından endişe edilen yürüyüşe, çoğu aşırı sağcı İsrailliler’den 30 bin Yahudi yerleşimci katılması bekleniyor. Öte yandan İsrail Yüksek Mahkemesi, onlarca Filistinlinin Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki evlerinden zorunlu tahliyesine ilişkin kararını bugün açıklayacaktı. Ancak duruşma ertelendi. Birleşmiş Milletler, geçen cuma günü yaptığı açıklamada zorla tahliye kararının savaş suçu olabileceği yönünde İsrail’i uyarmıştı.

KOALİSYON ÇIKMAZA GİREBİLİR

Gelişmeler İsrail’de hükümet kurma çabalarını da çıkmaza sokabilir. Parlamentoda 4 sandalyesi bulunan Birleşik Arap Listesi’nin lideri Mansur Abbas “Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir. Kutsal mekân ve ibadet edenlere yönelik saldırganlık kabul edilemez” diyerek rahatsızlığını dile getirirken, Abbas’ın dışarıdan vereceği destek hükümet kurmak için kritik önemde.

NETANYAHU: KUDÜS İSRAİL’İN BAŞKENTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı konuşmada “Kudüs’ün binlerce yıl Yahudilerin başkenti” olduğunu iddia etti. Netanyahu, şunları söyledi: “Kudüs’ü inşa etmemiz konusunda yapılan baskılara karşı koyuyoruz. Maalesef ki bu baskılar son zamanlarda arttı. En iyi dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kudüs, İsrail’in başkenti. Her ulusun kendi başkentini inşa ettiği gibi, bizim de Kudüs’ü inşa etme hakkımız var. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.”

GERİLİM NASIL BAŞLADI

Ülkede son günlerde yaşanan şiddet olaylarının temelinde, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde oturan Filistinlilerin bölgeden çıkarılmak istenmesi yatıyor. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019’da buradaki 12 Filistinli ailenin evlerini boşaltmalarına hükmetmişti.

Karar sonrası İsrail polisi, Filistinli bir aileye ait evin kapısını zorla kırarak baskın düzenleyip iki kişiyi gözaltına alınca protestolar tetiklenmişti.

Öte yandan İsrail polisinin Eski Şehir’in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatması da ramazan ayı boyunca gerginliğe neden olmuş, güvenlik güçleri burada toplanan Filistinlilere karşı sık sık aşırı güç kullanmıştı.

ÜNLÜ MODEL HADİD: BU ARTIK DURMALI

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü model Bella Hadid, “Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail’e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?” diyerek paylaşımda bulundu. Hadid, çeşitli kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını 41 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yorumladı. IMEU platformunun “Bugün, Sheikh Jarrah’daki 200’den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti” başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe “KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!” ifadeleriyle destek verdi.

‘KELİMELERE DÖKMEK ZOR’

Ünlü model kız kardeşleriyle Filistin’de olup bitenleri her gün konuştuğunu dile getirerek, “Nasıl hissettiğimi kelimelere dökmek oldukça zor. Soydaşlarımın acısını hissediyorum. Güvende olmayan ve korkan Filistinli kardeşlerim için ağlıyorum. Bu artık durmalı! Böyle bir şeye yer yok! Özellikle 2021’de! Filistinli olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman Filistin’in yanındayız! Babamız 1948’de orada doğduğundan beri bu böyle. Sonsuza kadar Filistin!” ifadelerini kullandı.

PAPA: ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUM

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko da İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlalleri sonrasında yükselen tansiyon sebebiyle endişesini dile getirdi. Papa, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında Kudüs’teki gelişmelere değindi. Katoliklerin ruhani lideri, Kudüs’ün şiddetin olmadığı bir buluşma yeri olması için dua ettiğini söyleyerek “Kudüs’te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle takip ediyorum” dedi. Papa, “Kutsal şehrin çok dinli ve çok kültürlü kimliğine saygı duyulması ve kardeşliğin üstün gelmesi için herkesi ortak çözümler aramaya davet ediyorum. Şiddet sadece şiddet üretir ve artık çatışmalara yeter diyorum” ifadelerini kullandı.

SANDERS: ABD SESİNİ YÜKSELTMELİ

ABD’li Demokrat Senatör Bernie Sanders, ABD yönetimini, İsrail hükümeti ile ittifak içindeki aşırılıkçıların, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karşı çıkmaya çağırdı. Demokrat Vermont Senatörü Sanders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da hükümetle ittifak içindeki İsrailli aşırılıkçıların şiddetine karşı sesini güçlü bir şekilde yükseltmeli ve Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine devam edilmemesi gerektiğini açıkça belirtmelidir” ifadesini kullandı.

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