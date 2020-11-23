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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

İsrail gazetesi: Netanyahu, dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü

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İsrail gazetesi: Netanyahu, dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin son dakika olarak geçtiği haberde, Netanyahu'nun dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiği belirtildi. 

Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu ifade edildi. 

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti. 

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti. 

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