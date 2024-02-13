İsrail bu sözlerle çalkalanıyor... Gündeme bomba gibi düşen Hamas itirafı: Gazze savaşının kaderini Sinwar belirliyor

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Uluslararası baskıya rağmen geri adım atmayan İsrail Jerusalem Post'un haberini konuşuyor.

'İsrail'in Gazze'deki savaşı tamamen Yahya Sinwar'a bağlı' manşetini atan İsrailli gazete itiraf gibi bir analize imza attı.

'Hamas'a karşı savaşını sonuçlandırması için İsrail'e çok büyük baskı yapılıyor' diyen Jerusalem Post Netanyahu üzerinde çok ciddi bir iç ve dış baskı oluştuğunu yazdı.

Haberde en büyük dış baskının ise Beyaz Saray'dan yani Biden'dan geldiğine vurgu yapıldı ve şu değerlendirmede bulunuldu;

'Beyaz Saray, Netanyahu'ya baskı yapıyor. Başkan Biden'ın gündeminin askeri taktikler veya uluslararası hukukla hiçbir temeli olmasa da, gündemi ne olursa olsun ABD başkanı bir ültimatom sunduğunda dünya buna kulak veriyor.'

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Biden'ın yeniden seçilebilmek adına bu adımları attığını savunan İsrailli gazete 'Bütün bu baskılara rağmen İsrail savaşı sonlandırabilecek mi?' sorusuna yanıt aradı.

Jerusalem Post savaşın kaderini İsrail’in 'devlet düşmanı' ilan ettiği Yahya Sinwar'ın belirleyeceğini belirtti.

Hamas'ın iki numarası için 'İsrail-Hamas Savaşı'nın kaderini belirleyen adam' değerlendirmesinde bulunan gazete yazıda şu ifadelere yer verdi;

'Sinwar'ın varlığını sürdürmesi, Hamas teröristlerini savaşlarını sürdürmeye iten ilhamı veriyor. Eğer liderleri hayatta kalabilirse, onlar da hayatta kalabilir ve savaşmaya devam edebilirler.'

Gazete Sinwar'ın yakalanması veya öldürülmesinin an meselesi olduğunu öne sürdü.

Ancak IDF ve Mossad arananlar listesinde ilk sırada olan Sinwar aylardır Hamas militanlarını yönetmeye devam ediyor.

GAZZE'DE ACI BİLANÇO: CAN KAYBI 30 BİNE YAKLAŞIYOR

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 340 sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 984 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

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Bakanlık son 24 saatte 164 sivilin yaşamını yitirdiğini, 200 sivilin ise yaralandığını açıkladı.