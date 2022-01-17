İsrail bu iddia ile çalkalanıyor: Müzakereler başladı!

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Eski İsrail Başbakanı Netanyahu dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet almak iddiaları ile üç ayrı davadan yargılanıyor.

İddiaları reddeden 72 yaşındaki Netanyahu için yeni bir iddia geldi. Muhalefet lideri olan Netanyahu'nun savunma anlaşması müzakere ettiği iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, konuya yakın bir kaynak, savunma anlaşmasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Müzakerelere katılan adı açıklanmayan kişi, savunma anlaşmasının rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarını düşüreceğini belirtti.

Ancak aynı kaynağın iddiasına göre, Netanyahu'nun 7 yıl siyasi men cezası almasına yol açacak suçlama için henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

Söz konusu anlaşmanın Netanyahu'yu yıllarca İsrail'in siyasi sahnesinden çekebileceği ve Likud partisinde bir liderlik yarışının önünü açabileceği belirtiliyor.

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Böyle bir anlaşmanın 'hukukun üstünlüğü' ilkesini baltalayacağını belirten göstericiler bu iddialar sonrası başsavcının evinin önünde toplandı.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Kişisel nedenlerle halkın demokrasinin temellerine olan güvenini yok etmeye çalışan adam anlaşma yapmaya uygun değildir.

Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri olmuştu.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ermişti. Netanhyahu'nun 30 yıllık siyasi kariyeri pek çok skandala ve iddiaya ev sahipliği yapıyor.

İLK SUÇLAMA 30 YIL ÖNCE GELDİ

1990'larda Netanyahu'nun siyasi destek karşılığında bir başsavcı ataması yapmaya çalıştığı iddia edilmişti. Savcılar, Netanyahu'nun bu adımlarını 'şaşırtıcı' olarak nitelendirmiş, ancak suçlamada bulunmamıştı.

HEDİYE POLEMİĞİ

Aynı dönemde, Netanyahu ve eşi Sara'nın, Dünya liderlerinden pek çok hediye aldığı iddia edilmişti. Bu hediyelerin devlet malı olarak kabul edilmesi nedeniyle çift uzun süre eleştirilerin hedefinde yer almıştı

Netanyahu'ların aynı yıllarda bir müteahhitten bir 'iyilik' kabul ettiğinden de şüphelenildi. Her iki dava da suçlama olmadan kapatıldı.

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Netanyahu, 2000'li yıllarda maliye bakanı ve muhalefet lideriyken seyahat masraflarını çifte faturalandırmaktan ve ailesinin seyahatlerini karşılamak için devlet fonlarını kullandığı iddiası ile gündeme gelmişti.

O dönem basının manşetlerine taşıdığı bu iddia uzun bir soruşturmanın ardından başsavcı tarafından dava açılmaya değer görülmedi.

YEMEĞİ YAKAN GÖREVLİYİ KOVDU

Netanyahu'nun eşi Sara da pek çok defa ilginç iddialar ile gündeme geldi. Görevdeki ilk dönemlerinde, ailenin dadısı, Netanyahu'nun karısı tarafından bir tencere sebze çorbasını yaktığı için işten kovulduğunu söyledi.

Genç kadın, kıyafetleri ve pasaportu olmadan ailenin evinden atıldığını ve daha sonra ön kapının dışına atılan eşyalarını almasının emredildiğini söyledi.

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TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda Kudüs iş mahkemesi, First Lady'nin eski bir çalışanına mobbing uyguladığı iddiası üzerine 30 bin Dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

KUAFÖR İÇİN 1600 DOLAR

2016'da resmi bir harcama raporu, Netanyahu'nun altı günlük New York gezisinde 600 bin dolardan fazla kamu fonu harcadığını ve bunun 1.600 dolarının kişisel bir kuaföre ayrıldığını gözler önüne sermişti.

Netanyahu'nun üç yıl önce, İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden bir uçakta özel bir uyku kabini için 127 bin dolar kamu fonu harcaması da o dönem eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

FAVORİ DONDURMASI İÇİN 2 BİN 700 DOLAR

2013'te Netanyahu’nun devlet bütçesinden yıllık 2 bin 700 dolarlık dondurma harcaması yapması ülkede büyük tepki çekmiş, gelen tepkiler sonrası bu uygulamaya son verilmişti.