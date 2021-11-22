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İsrail, Batı Şeria'da 50'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

#İsrail#Filistin#Gözaltı
İsrail, Batı Şeriada 50den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50'den fazla Filistinliyi "saldırı hazırlığındaki Hamas üyeleri olduğu" iddiasıyla gözaltına aldı.

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İsrail basını, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) Batı Şeria'da "saldırı hazırlığında" olduğu belirtilen Hamas'a bağlı bir şebekeyi ortaya çıkardığını aktardı.

Söz konusu şebekeye bağlı 50'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Liderlik kadrosundan gelen emirler doğrultusunda Hamas'ın, "Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah ve Cenin kentlerinden İsrail hedeflerine saldırı ve İsrailli bir kişinin kaçırılması için eleman topladığı" öne sürüldü.

Söz konusu gözaltıların, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde son bir haftada artan gerginliğin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail güçleri, geçen hafta 15 yaşındaki bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle öldürmüştü.

Aynı şekilde dün de Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli "silahlı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle İsrail güçlerince öldürülmüş, olayda bir Yahudi yerleşimci de hayatını kaybetmişti.

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İsrail Hamas'ı suçlamış, Hamas da dün Eski Şehir'de yaşanan olayı üstlenmişti.

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#İsrail#Filistin#Gözaltı

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