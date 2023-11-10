İsrail basını yerleşimci zulmünü yazdı: ‘İkinci savaş Batı Şeria’da’

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Dünya, aralıksız İsrail bombardımanı altında felaketi yaşayan Gazze’ye odaklanmışken, işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik zulmü de artıyor. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, İsrail’deki aşırı sağcı kanadın, Gazze’deki savaşın gündemi meşgul etmesinden faydalanarak Batı Şeria’daki Filistinlilere sistematik zulümün tırmandığını ve savaşın yasadışı Yahudi yerleşimlerini genişletmek için bir fırsat olarak kullanıldığını yazdı. Batı Şeria’da yaşananlar “İsrail’in ikinci savaşı” olarak nitelendirildi.

POLİS İZLİYOR

“İsrail Gazze’de savaşırken yerleşimciler Batı Şeria’daki Filistinlilere savaş açıyor” başlıklı analiz haberde, Netanyahu’nun aşırı milliyetçi ortaklarının Batı Şeria’daki hâkimiyetlerini sıkılaştırmak, yerleşim yerlerini genişletmek ve Filistinlileri bölgeden sürmek için çalıştığı belirtildi. Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimcilerin Filistinlileri bağladıkları, dövdükleri ve işgal karşıtı İsrailli aktivistleri darp ettikleri yönünde haberler gelirken, İsrailli güvenlik güçlerinin bu saldırılara müdahale etmediği ya da aktif olarak desteklediğine dikkat çekildi. İsrail güçlerinin Hamas’la bağlantılı olduğu iddia edilen şüphelileri yakalamak için bölgede düzenlediği baskınlarda 7 Ekim’den bu yana en az 171 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 100 kişi yaralandı. İsrail baskınlarında en az 2 bin 200 kişi ise gözaltına alındı. İsrail güçleri son olarak dün Cenin mülteci kampına baskın düzenledi.

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Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimci terörizminin hem hükümet hem de ordudaki aşırılıkçılar tarafından desteklendiği belirtilen haberde bunun sorumlusu olarak ise Başbakan Binyamin Netanyahu gösterildi.

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KÖTÜ MUAMELE RAPORLARI

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik kötü muamelelerini açıkça belgelediğini ve bu sayının giderek arttığını bildirdi. Haaretz’in haberine göre, sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda İsrail askerlerinin gözaltına aldıkları Filistinlileri dövdükleri ve aşağıladıkları görülüyor. Haaretz’in haberinde İsrail ordusunun bu eylemlere katıldığı tespit edilen bazı askerleri cezalandırdığı belirtildi.

İSRAİL ASKERİ GAZZE SAHİLİNE BAYRAK DİKTİ

İsrail ordusunun Gazze kentine ilerleyişi ve bölgeye yönelik bombardıman devam ederken, bir grup İsrail askerinin Gazze kenti kıyılarına İsrail bayrağı diktiği görüldü. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, İsrailli askerler kumsala İsrail bayrağı dikip ardından da İsrail milli marşını okuyor.

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IŞTİYYE: HAMAS TAMAMEN YOK EDİLEMEZ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in Hamas’ı ortadan kaldırma hedefinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini söyledi. Fransız basınına konuşan Iştiyye, Hamas’ın Gazze’de faaliyet gösteren askeri bir yapıdan ibaret olmadığını vurguladı. “Hamas bir düşünce. Gazze’deki askeri bir yapıdan ibaret değil. Hamas Batı Şeria’da, Lübnan’da, Suriye’de. Hamas liderliği Katar’da ve her yerde” ifadelerini kullanan Iştiyye, bu nedenle Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılamayacağı yorumunu yaptı.

Muhammed Iştiyye