İsrail Başbakanı: Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladık

Haberin Devamı

İki ülke arasında uçuşların yapılmasını mümkün kılacak anlaşmanın onayını Twitter hesabından duyuran Lapid, “Türkiye ve İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasını sağlayacak anlaşmayı onayladık. Bundan sonra İsrail havayolları İstanbul’a ve Türkiye’nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabilecek” ifadelerini kullandı. Anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin iyiye gideceğini vurgulayan Lapid, anlaşmayı “bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamle” olarak nitelendirdi. Lapid “bir sonraki adımın iki ülke arasında elçilerin atanması olduğunu” belirtti. Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılarak karşılıklı büyükelçi atanması kararı almış ve ayrıca havacılık alanında işbirliği anlaşması imzalandığını duyurmuştu.