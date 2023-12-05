İsrail ateşle oynuyor: Kan donduran plan! ABD endişeli: Başarılı olup olmayacağını bilmek imkansız!

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD'li Wall Street Journal gazetesi İsrail'in Hamas'a yönelik 'tartışmalı' planını okuyucuları ile paylaştı



İSRAİL HAMAS TÜNELLERİNİ DENİZ SUYUYLA DOLDURMAYI PLANLIYOR



WSJ'de yayınlanan habere göre İsrail, 'Gazze metrosu' olarak da bilinen Hamas tünellerini deniz suyuyla doldurmayı planlıyor.



Gazeteye konuşan ABD'li yetkililere göre, İsrail yönetimi Gazze'nin altında bir örümcek ağı gibi uzanan tünellere Akdeniz'den pompalanan suyu doldurarak hem yer altı geçitlerini yok etmeyi hem de Hamas savaşçılarını yer üstüne çıkarmayı hedefliyor.



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İsrail geçtiğimiz ayın ortalarında Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarına beş büyük su pompası yerleştirdi.WSJ her bir pompanın binlerce metreküp suyu Akdeniz'den çekip tünellere taşımak için hazır olduğunu yazsa da plan tartışmalara yol açtı.Yetkililer, İsrail'in bu planı ABD'ye ilk kez geçen ayın başında bildirdiğini ancak nihai kararın henüz verilmediğini vurgularken, ABD'de duygular karışıktı...Bazı yetkililer tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklerken, diğerleri planla ilgili endişelerini dile getirdiler.Plana aşina bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamadadedi.WSJ'ye göre, ABD'li yetkililer deniz suyunun zemine zarar verip, Gazze'deki binaların çökmesine yol açabileceğinden endişeleniyor.Gazetenin dikkat çektiği bir başka risk de tünellerden deniz suları ile beraber akacak tehlikeli maddelerin Gazze'nin yeraltı sularına ve toprağına vereceği zarar.Siyasi analist Jon Alterman, WSJ'ye yaptığı açıklamada söz konusu operasyonun Biden yönetimini zorda bırakabileceğini ve küresel olarak tepki çekeceğini vurgulayarak şunları söyledi;Planı mercek altına alan İsrail medyası da İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) nihai kararını vermediğini yazdı.Hamas'ın elindeki rehinelerin yer altı tünellerinde tutuluyor olabileceğini yazan Times of Israel gazetesi, IDF'nin tüm rehineler serbest bırakılmadan önce bu kararı verip vermeyeceğininolduğunu yazdı.Hamas'ın yapımı için yıllar boyunca boyunca uğraştığı ve Gazze'nin altında bir labirent gibi uzanan tünellerin 30 metre derinliğinde olduğuna inanılıyor.Ağın büyüklüğünü anlamak oldukça zor, bilinen tek şey tünellerin 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında yer aldığı.İsrail 7 Ekim sonrası başlattığı saldırılarda 800'den fazla tünele ulaştığını ve bunların 500'ünün imha edildiğini iddia ediyor.

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