İsrail askerleri ateş açtı: 1 Filistinli yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İsrail askerleri Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan iki Filistinliye ateş açtı. Söz konusu Filistinlilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinli gençlere de ateş açtı. Olayda iki Filistinli daha ayaklarından vurularak yaralandı. Sonrasında İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinli’nin cenazesini buldozerle sürükledi. Öte yandan İsrail ordusu, hedef alınan Filistinlilerin sınırda patlayıcı yerleştirdiklerini iddia etti.