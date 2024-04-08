×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İsrail askeri Han Yunus’tan çekildi

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Refah#İsrail
İsrail askeri Han Yunus’tan çekildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:00

Uluslararası baskılara rağmen Gazze’nin güneyindeki Refah kentine operasyon düzenlemekten vazgeçmeyeceğini açıklayan İsrail’den dün dikkat çekici bir hamle geldi.

Haberin Devamı

İsrail ordusuna bağlı birliklerin Han Yunus kentindeki birliklerini geri çektiği bildirildi. İsrail ordusu kuzey-güney arasındaki bağlantıyı kontrol etmek amacıyla Nahal tugayı haricindeki tüm askerlerini bölgeden çekti. Her ne kadar İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün ordunun Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini açıklasa da, Tel Aviv’in bu hamlesinin ne anlama geldiğine dair farklı yorumlar var. İsrail meydasına göre, orduya yakın kaynaklar çekilmenin son haftalarda artan ABD baskısıyla ilgili olmadığını söylemesine rağmen, asker çekme kararının 7 kişinin öldüğü uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen’a yönelik saldırı ve Erez kapısının açılmasından sonra gelmesi İsrail’in atmosferi yumuşatma çabası olabileceği değerlendiriliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Refah#İsrail

BAKMADAN GEÇME!