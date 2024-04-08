İsrail askeri Han Yunus’tan çekildi

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İsrail ordusuna bağlı birliklerin Han Yunus kentindeki birliklerini geri çektiği bildirildi. İsrail ordusu kuzey-güney arasındaki bağlantıyı kontrol etmek amacıyla Nahal tugayı haricindeki tüm askerlerini bölgeden çekti. Her ne kadar İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün ordunun Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini açıklasa da, Tel Aviv’in bu hamlesinin ne anlama geldiğine dair farklı yorumlar var. İsrail meydasına göre, orduya yakın kaynaklar çekilmenin son haftalarda artan ABD baskısıyla ilgili olmadığını söylemesine rağmen, asker çekme kararının 7 kişinin öldüğü uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen’a yönelik saldırı ve Erez kapısının açılmasından sonra gelmesi İsrail’in atmosferi yumuşatma çabası olabileceği değerlendiriliyor.