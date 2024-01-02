İsrail 25 bin askerini çekiyor! Gazze’de beş tugay için terhis kararı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları üçüncü ayına yaklaşırken, bölgede görev yapan 25 bine yakın askerin geri çekileceği duyuruldu. İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, “Çatışmalardaki son durum üzerine yapılan değerlendirmenin ardından ordu, kara savaşından beş muharip tugayı terhis etmeye karar verdi” ifadesi kullanıldı.

ÇEŞİTLİ İDDİALAR

Terhis edilen tugayların, 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarılırken İsrail merkezli ‘Walla’ haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, birkaç gün önce, bazı birliklerin verdikleri ağır kayıptan dolayı çekilmeye hazırlandıklarını öne sürmüştü. Bugüne kadar Hamas’ı ‘bitirme’ noktasında herhangi bir başarı elde edemeyen İsrail ordusu, direniş örgütü tarafından kaçırılan İsrailli rehinelerin kurtarılması konusunda da ilerleme kaydebilmiş değil.

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‘SAVAŞ 2024’TE SÜRECEK’

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari yeni yıl mesajında, söz konusu birliklerin geri çekileceğini teyit ederken savaşın 2024 boyunca sürmesinin beklendiğini ifade etti. Hagari, birliklerin, ‘uzun bir savaşa’ hazırlanmak için yeniden düzenlendiği ve bu yüzden böyle bir karar alındığını iddia etti. İsrail ordusu, Hamas’ın 7 Ekim baskınının ardından 300 bin askerini Gazze Şeridi sınırına konuşlandırmıştı. 7 Ekim’den bu yana 173’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 İsrail askeri öldürüldü.



SEBEP ABD BASKISI MI

Başta ABD olmak üzere uluslararası kurumlar, İsrail’in yeni yıl itibarıyla Gazze Şeridi’ndeki savaşta yoğunluğu azaltması için çağrılarını arttırarak, bir süredir harekâtın, kitlesel saldırıları azaltarak noktasal operasyonlarla sürdürülmesi konusunda İsrail hükümetine baskı yapıyordu. Ordudaki geri çekilmeleri buna bağlayan değerlendirmelere göre, Gazze’deki operasyonda bir faz değişikliği gerçekleşmek üzere. Öte yandan Gazze Şeridi’nin orta ve güney kısmında saldırılar da devam ediyor. Magazi Mülteci Kampı hava saldırıları sonrası vurulurken güneydeki Han Yunus şehrinde şiddetli kara çatışmaları sürüyor.

YARGI REFORMUNA RET

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Bu arada, İsrail’de ülke çapında büyük protestolara yol açan tartışmalı yargı reformuna yönelik itiraz, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelenerek karara bağlandı. İsrail Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7’ye karşı 8 oyla iptal etti. Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.