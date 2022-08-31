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İspanya'da yumruk büyüklüğünde dolu yağdı... 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

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#İspanya#Dolu Yağışı#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 12:25

İspanya'nın La Bisbal de l'Emporda kasabası dolu fırtınası ile sarsıldı. Yumruk büyüklüğündeki dolu 1 yaşındaki bir bebeğin hayatına mal olurken bölgeden gelen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Dünya İspanya'dan gelen görüntüleri konuşuyor...

İspanya'nın Katalan bölgesindeki La Bisbal de l'Emporda kasabasına yumruk büyüklüğünde dolu yağdı.

Dolu yağışı kısa sürede hayatı felç etti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, fırtına nedeniyle bir yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti.

Dolunun isabet ettiği talihsiz bebek Salı öğleden sonra Girona'daki Josep Trueta Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdehalelere rağmen kurtarılamadı.

İspanyada yumruk büyüklüğünde dolu yağdı... 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Gazete dolu fırtınası nedeniyle 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bu kişilerin çoğunun kafa travması geçirdiğini yazdı.

Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada bölgeye yağan dolunun son yirmi yılın en büyüğü olduğu bilgisine yer verildi.

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Yumruk büyüklüğündeki dolu birçok araçta da maddi zararın oluşmasına neden oldu.

Bölgeden gelen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

 

250 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tarihin bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmıştı.

Portakal büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

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#İspanya#Dolu Yağışı#Dünya

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