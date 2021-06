İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bin 465'e çıktı

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 110 oldu.



Bakanlık, salgınla ilgili günlük can kaybı ve yeni vaka sayılarının yüksek çıkmasının, Katalonya bölgesinde geçmiş tarihlerle ilgili ölü sayılarının güncellenmesi ve 1 Ocak-6 Haziran'da kayıtlara geçmeyen 9 bin 381 vakanın genel verilere eklenmesinden kaynaklandığını duyurdu.



Ülkede can kaybı son 24 saatte 133 artışla 80 bin 465'e, vaka sayısı da 14 bin 4 artışla 3 milyon 729 bin 458'e ulaştı.

İspanya'da dün açıklanan Kovid-19 verilerinde günlük ölü sayısı 23 olmuş, 4 bin civarında da yeni vaka tespit edilmişti.



Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.



KOVİD-19 AŞILAMA SÜRECİNİ



Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlandırıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 25,1'inde (11 milyon 893 bin 951 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 20 milyon 600 bini (nüfusun yüzde 43,5'i) geçti.



Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanması hedefini koymuştu.

